14-latek za kierownicą a obok pijany ojciec

Fot. Sylwia DUDEK

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie zatrzymali do kontroli pojazd osobowy poruszający się w strefie zamieszkania na terenie Choszczna.

Jak się okazało, za kierownicą siedziało 14-letnie dziecko. W trakcie czynności ustalono, że ojciec małoletniego znajdował się w pojeździe jako pasażer i przyglądał się całej sytuacji, udostępniając dziecku możliwość kierowania samochodem. Mężczyzna posiadał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto ojciec dziecka był w stanie nietrzeźwości – badanie wykazało około 1,3 promila alkoholu w organizmie. Wobec nieletniego sprawa zostanie skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, natomiast wobec ojca prowadzone będą czynności przez właściwy wydział karny.

(reg)

