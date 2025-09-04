120 mln zł na pomoc pokrzywdzonym

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność polegającą na świadczeniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Można już składać oferty. Na wsparcie przeznaczono 120 mln zł.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na pomoc prawną, wsparcie psychologiczne i materialne dla ofiar przestępstw, ich rodzin i świadków. Konkurs obejmuje finansowanie ośrodków pomocy i lokalnych punktów pomocy prowadzonych w 47 okręgach w całym kraju.

Żeby wziąć udział w konkursie, organizacja musi być jednostką pozarządową i działać w interesie publicznym. Obejmuje to stowarzyszenia, fundacje i podobne instytucje. Oferty złożyć mogą zarówno podmioty, które dotychczas nie korzystały z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, jak i instytucje, które otrzymały wcześniej taką dotację – pod warunkiem, że nie naruszyły zasad wydatkowania przyznanych pieniędzy.

Organizacje w ofertach konkursowych mają za zadanie zaproponować efektywne rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem, ich rodzin oraz świadków.

Zgodnie z warunkami konkursu, ośrodki oraz punkty pomocy muszą spełniać następujące wymogi: być dostępne dla wszystkich potrzebujących również osób niepełnosprawnych, ośrodki pomocy – mają prowadzić działalność minimum 6 dni w tygodniu, oferując co najmniej 40 godzin wsparcia tygodniowo, lokalne punkty pomocy – mają działać minimum 2 dni w tygodniu, przez minimum 10 godzin tygodniowo, w tym pełnić dyżury telefoniczne.

Oferty można składać do 30 września 2025 r. do godz. 15. Odbywa się to wyłącznie poprzez formularz dostępny w elektronicznym systemie Aplikacji Funduszu Sprawiedliwości (AFS), pod adresem afs.ms.gov.pl Po złożeniu oferty w systemie AFS, należy ją wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i dostarczyć w kopercie na adres Ministerstwa Sprawiedliwości do 30 września 2025 r. do godz. 15.30. Alternatywnie można złożyć podpisaną elektronicznie ofertę i załączniki przez ePUAP lub eDoręczenia MS w tym samym terminie. Ogłoszenie listy złożonych ofert nastąpi do 7 dni po zakończeniu ich składania. Ocena ofert – do 60 dni od daty ogłoszenia listy złożonych ofert (z możliwością przedłużenia).

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, termin realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

(K)