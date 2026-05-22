100 lat Ludomira Mączki. Przy pomniku kapitana spotkali się żeglarze [GALERIA]

Przy pomniku Ludomira Mączki na szczecińskim Bulwarze Piastowskim w piątek 22 maja uczczono 100. rocznicę urodzin kapitana, żeglarza i podróżnika.

Centralnym punktem był jacht „Maria”, z którym Mączka był przez lata związany. Jednostka, która dwukrotnie opłynęła świat, zacumowała przy nabrzeżu. Obok pomnika stanęła też wystawa o życiu i rejsach kapitana – ze zdjęciami i opisami wypraw.

Obchody rozpoczęły się w południe od przybycia „Marii”. Później uczestnicy podzielili symboliczny tort urodzinowy, w nieformalnym, żeglarskim klimacie.

– Chcieliśmy rozpocząć cały Rok Ludomira Mączki właśnie dziś, w dniu jego setnych urodzin. Pomyśleliśmy, że to dobry moment, żeby przyprowadzić „Marię”, spotkać się przy pomniku i wspólnie przypomnieć postać kapitana – mówił Paweł Ryżewski, opiekun jachtu „Maria”.

Na pokładzie uruchomiono także stację krótkofalarską, prowadzono łączności radiowe, a w programie znalazł się mini koncert szantowy Piotra Bandurki.

Odczytano list prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasza Holca, który przypomniał, że rok 2026 został ustanowiony Rokiem Kapitana Ludomira Mączki i podkreślił jego znaczenie dla polskiego żeglarstwa.

Mączka, urodzony 22 maja 1926 roku, był jednym z najbardziej znanych polskich żeglarzy oceanicznych. Słynął z wieloletnich rejsów „Marią”, odwiedzania portów na całym świecie i popularyzowania żeglarstwa wśród młodzieży.

Wydarzenie zorganizowały Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza, Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski oraz Polski Związek Żeglarski. ©℗

