Święto Bożego Ciała. Polskie procesje nie mają sobie równych… [GALERIA]

W Szczecinie centralna procesja rozpocznie się od Bazyliki św. Jana Chrzciciela na ul. Bogurodzicy. Fot. Ryszard PAKIESER

W każdy czwartek – po Niedzieli Trójcy Świętej – Kościół katolicki obchodzi Święto Bożego Ciała. Tego dnia, a w niektórych regionach w niedzielę, na miejskie i wiejskie ulice świata wychodzą procesje. Także na centralne ulice wielkich stolic – Paryża, Rzymu, a nawet Londynu. W Szczecinie centralna procesja rozpocznie się od Bazyliki św. Jana Chrzciciela na ul. Bogurodzicy, a zakończy na placu przy Bazylice Archikatedralnej. Pochody z Najświętszym Sakramentem przejdą też ulicami poszczególnych parafii.

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Stosownie jest przypomnieć, że początki Bożego Ciała, które upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii, od czasu Soboru Watykańskiego II nazywane Świętem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, sięgają XIII w. W tamtym czasie papież Urban IV oficjalnie ustanowił je bullą, podkreślając realną obecność Jezusa w Eucharystii. Było to też zwieńczenie starań belgijskiej augustianki św. Juliany z Cornillon, po jej mistycznych wizjach. Jak podają źródła, takie nadprzyrodzone i udokumentowane zjawiska, jak cud w Bolsenie, przyczyniły się jeszcze bardziej do popularności święta. W XIV wieku na drogi i ulice Europy wyszły pierwsze procesje. Minęło wiele wieków, a one nadal przechodzą drogami już nie tylko naszego kontynentu, nawet tam, gdzie wcześniej starano się unicestwić wszystko, co miało związek z religią, katolicką w szczególności.

„To nie tylko święto religijne. To również silna i długotrwała tradycja we Francji. To także prawdziwe święto, pełne radości i żarliwości. Odbywają się – wielkie – procesje, podczas których ludzie wspólnie przemierzają ulice swoich miasteczek lub wsi, aby wyrazić swoją wiarę. Każda wioska lub miasteczko ma swoje własne zwyczaje. Mogą odbywać się wspólne pieśni, tańce i modlitwy. Rozmowy z lokalnymi mieszkańcami pomagają poznać wyjątkowe historie o ich sposobach świętowania” – piszą francuskie media. W Paryżu, jak informują dalej, procesje Bożego Ciała przejdą m.in. ulicami takich centralnych dzielnic, jak Montmartre czy Montparnasse. Także centrum Londynu, o czym donoszą angielskie media. To święto, nazywane w Wielkiej Brytanii także Dniem Wieńców, jest obchodzone również w niektórych kościołach anglikańskich. W kilku niemieckich krajach związkowych jest ono dniem wolnym od pracy, w Bawarii – świętem państwowym.

W Polsce Święto Bożego Ciała celebrowane jest od XIV wieku. Od czasów rozbiorów stało się też manifestacją tożsamości narodowej, a po II wojnie światowej – znakiem jedności narodu i wiary. Gdy za czasów rządów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zaczęło się prześladowanie Kościoła katolickiego, często zakazywano urządzania procesji. Po latach tzw. odwilży nie było już zakazu, ale za to władze organizowały w tym dniu jakieś zakładowe czyny społeczne (obowiązkowe), wiele świeckich atrakcji, w dwukanałowej telewizji wyświetlano najczęściej amerykańskie filmy, co miało odciągnąć szczególnie dzieci i młodzież od Kościoła. Dzisiaj Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa pozostaje jednym z najbardziej uroczyście obchodzonych dni w całym roku liturgicznym w Polsce. Nasze procesje, nie tylko na wsiach, jak pisze się, nie mają sobie równych w całej Europie, jeśli chodzi o powszechność ich występowania, liczbę uczestników, barwność i okazałość.

W powojennym Szczecinie pierwsze procesje w dniu Bożego Ciała przeszły już w 1946 r. wśród ruin bombardowanych jeszcze rok wcześniej dzielnic. Były to, jak podkreśla się w kronikach, manifestacje dające świadectwo przywiązania do wiary i patriotyzmu polskich mieszkańców, którzy przybywali tu z różnych stron kraju i świata.

Elżbieta BRUSKA

Procesje w Szczecinie

4 czerwca w Szczecinie odbędą się procesje z okazji Bożego Ciała. Procesja główna odbędzie się w godz. 10–12.

Trasa procesji: Bogurodzicy – Św. Wojciecha – Pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – Ks. Kard. Wyszyńskiego – Sołtysia – Grodzka – plac katedralny przy Katedrze św. Jakuba – zakończenie procesji (utrudnienia dla linii: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, A, B, C, 52, 61, 75, 76, 87).

1. Parafia pw. Świętej Rodziny w godz. 10–11.30

Trasa ulicami: Królowej Korony Polskiej – Monte Casino – Ogińskiego – do figury św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach – Szymanowskiego – Monte Casino – Królowej Korony Polskiej.

2. Parafia pw. Świętej Trójcy w godz. 10.15 – 12

Trasa ulicami: Rondo ks. Piotra Prymy – Misia Wojtka – Żyzna – Drozdowa – Szeroka - Rondo ks. Piotra Prymy.

3. Parafia pw. Św. Michała Archanioła w godz. 10.30 – 13.30

Trasa ulicami: Bałtycka – Wiślana – Ciepła – Zawrotna – Chmielna – Bałtycka.

4. Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w godz. 10 – 12

Trasa ulicami: Miodowa – Kwiatów Polskich – Wiśniowa – Mokra – Chmurna – Obłoków.

5. Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w godz. 10.45 – 12

Trasa ulicami: Orla – Rysia - Niedźwiedzia – Kurza – Ucięta – Owcza.

6. Parafia pw. Świętego Krzyża w godz. 10.50 – 13

Trasa ulicami: Wieniawskiego – Syrokomli – Brodzińskiego – Św. S. Kostki – Wieniawskiego.

7. Parafia pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w godz. 11–13

Trasa ulicami: Orawska – Legnicka – 9 Maja – Ruska - Legnicka – Orawska.

8. Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w godz. 11.15 – 13

Trasa ulicami: Boh. Warszawy – 5 Lipca – B. Śmiałego – Chodkiewicza – Pocztowa.

9. Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w godz. 11– 13.30

Trasa ulicami: Kościelna - Nehringa – Szajnowicza – Iwanowa – Nehringa.

10. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w godz. 11–12.15

Trasa ulicami: A. Krzywoń – E. Gierczak – Oficerska – Drukarska – Ustki – Mianowskiego – A. Krzywoń.

11. Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w godz. 11– 13

Trasa ulicami: Włościańska – Budziszyńska – Dobrzyńska - Inowrocławska – Budziszyńska – Włościańska.

12. Parafia pw. Nawiedzenia NMP w godz. 11.15 – 12.45

Trasa ulicami: Jugosłowiańska – Goleniowska – Kostrzyńska – Tczewska – Nowogardzka – Warmińska – Goleniowska – Czarnogórska.

13. Parafia pw. Chrystusa Króla w godz. 11.15 – 12.30

Trasa ulicami: Inwalidzka (wokół placu ks. Henryka Świerkowskiego).

14. Parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej w godz. 11.20 – 13

Trasa ulicami: Lwowska - Krakowska – Dworska – Pl. Słowińców – Wierzbowa - Braniborska.

15. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w godz. 11.45 – 13.15

Trasa ulicami: Księżnej Anastazji – Przyjaciół Żołnierza – Pasterska – Jarogniewa – Księżnej Anastazji.

16. Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w godz. 11.45 – 13

Trasa ulicami: Św. Kingi – Wileńska – Wrocławska – Okulickiego.

17. Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w godz. 11.50 – 13.10

Trasa ulicami: pl. Matki Teresy z Kalkuty - Jana Chryzostoma Paska – Parkowa – Malczewskiego – Jana Kazimierza – Jana Kazimierza - E. Plater – pl. Matki Teresy z Kalkuty.

18. Parafia pw. Św. Dominika w godz. 11.55 – 13.55

Trasa ulicami: pl. Ofiar Katynia – Wielkopolska – Mazurska – Śląska – pl. Ofiar Katynia

19. Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w godz. 12 – 13

Trasa ulicami: Słowackiego – Wyzwolenia – Długosza – Naruszewicza – zakończenie procesji przy placu kościelnym.

20. Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w godz. 12 – 13

Trasa ulicami: Golisza – Komuny Paryskiej – Rugiańska– Stalmacha – Lubeckiego.

21. Parafia pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w godz. 12 – 13.30

Trasa ulicami: Słowicza – Pochyłej – Szczepowa – Krucza.

22. Parafia pw. Św. Kazimierza w godz. 12.15 – 14

Trasa ulicami: Broniewskiego - Arkońska - Tatrzańska – Wiosny Ludów.

23. Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w godz. 12.15 – 13.30

Trasa ulicami: Kolorowych Domów – Fioletowa.

24. Parafia pw. Niepokalanego Serca N.M.P. w godz. 12.20 – 14

Trasa ulicami: Rydla – Łubinowa – Kostki Napierskiego.

25. Parafia pw. Św. Cyryla i Metodego w godz. 12.20 – 13

Trasa ulicami: Mościckiego - Do Rajkowa – Rajkowo.

26. Parafia pw. Bożego Ciała w godz. 12.30 – 14.30

Trasa ulicami: Staszica – Ofiar Oświęcimia – Św. Cyryla i Metodego – Niemcewicz – Kadłubka – Ofiar Oświęcimia - Staszica.

27. Parafia pw. Św. Antoniego z Padwy w godz. 12.30 – 14

Trasa ulicami: Duńska – Jantarowa – Duńska – Szczecińska - Poznańska.

28. Parafia pw. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w godz. 12.45 – 14.

Trasa ulicami: Ogrodnicza – Dywizjonu 303 – Żegoty.

29. Parafia pw. Świętego Ducha w godz. 13 – 14.20

Trasa ulicami: Młodzieży Polskiej – Jaśminowa – Piechoty – Sanatoryjna – Młodzieży Polskiej.

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