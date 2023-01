Ukraina: 18 osób, w tym kierownictwo MSW, zginęło w katastrofie śmigłowca pod Kijowem

Domyślam się źe oczywiście nie orientujesz się źe za "śmiercią kaźdego ruska" kryje się śmierć przynajmniej trzech Ukraińców.Skoro juź to wiesz to znowu jestem ciekaw czy chcesz trwania w nieskończoność tej "telenowelii"?

Putin z tej "wesołej" (będzie na Ukrainie taniec, jeden już się sam zdymisjonował) historii wyda znaczek pocztowy jak zrobił to "Sługa Narodu". Powie dla "świata"; - myśmy tego nie zamawiali.

do @ Jossif

Piotr

2023-01-18 13:16:00

Jest prezent dla globalistów Davos i nowa klika w MSW powstanie przychylna miliarderom i diasporze ukraińskiej. Będzie podział tortu, to jest lenno ukraińskie dla interesów globalistów. Ukry nie liczą się, Ukry nic nie znaczą. Interesy ponad wszystko, a Davos to nadludzie, wyjątkowi ludzie, jak mówi Kissinger vide Rockefeller vide Jaruzelski pakt pojechał do NYC Rockefeller Center i mamy transformacje Balcerowicz i plan Jeffrey Sachs ten ekonomista z rodziny bankierów Goldmann Sachs.