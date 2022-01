Niemcy: nowe obostrzenia w związku w wariantem Omikron, w gastronomii zasada 2G Plus

Zgodnie z tą zasadą osoby zaszczepione i wyleczone muszą przedstawiać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, aby uzyskać pozwolenie na wejście do lokalu. Osoby, które otrzymały dawkę uzupełniającą nie muszą przedstawiać testów.

- To jest surowe rozporządzenie - powiedział kanclerz Olaf Scholz podczas konferencji prasowej po spotkaniu z premierami landów. Ale jest to konieczne, bo "pomoże nam lepiej niż obecnie kontrolować infekcje".

W Saksonii-Anhalt, w przeciwieństwie do innych krajów związkowych, występuje prawie tylko wariant Delta koronawirusa, dlatego też nowe działania nie są na razie konieczne, powiedział premier Reiner Haseloff w Magdeburgu bezpośrednio po konferencji krajów związkowych.

Ponadto, premierzy i rząd federalny zgodzili się na skrócenie okresów kwarantanny i izolacji. Kwarantanna dla osób kontaktowych z osobami zakażonymi oraz izolacja osób zakażonych mają zostać skrócone i uproszczone. Kwarantanna i izolacja może trwać do 14 dni. Zgodnie z piątkową decyzją, osoby kontaktowe będą zwolnione z kwarantanny, jeśli są zaszczepione dawką przypominającą, świeżo podwójnie zaszczepione, zostały zaszczepione i wyzdrowiały lub niedawno wyzdrowiały.

W przypadku wszystkich innych osób, izolacja lub kwarantanna powinna zakończyć się po dziesięciu dniach. Jednakże osoby zakażone i osoby mające z nimi kontakt powinny być w stanie zakończyć kwarantannę po siedmiu dniach, wykonując test PCR lub certyfikowany szybki test antygenowy. Ma to również na celu zapewnienie możliwości pracy w infrastrukturze krytycznej, na przykład w służbie zdrowia, policji lub straży pożarnej.

Kampania szczepień ma być kontynuowana "na pełnych obrotach". Kanclerz Scholz apelował o zaufanie do szczepionki Moderny. Wszystkie dostępne szczepionki są dobre, szczególnie te z Moderny i BioNTech, powiedział kanclerz. "Najlepszą ochroną przed Omikronem jest szczepienie przypominające", stwierdził.

Rząd federalny i premierzy krajów związkowych postanowili również wezwać do stosowania masek FFP2 w handlu i transporcie publicznym wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dotychczasowe ograniczenia kontaktów i wymagania dotyczące dostępu do imprez mają zostać przedłużone. Ponadto nadal ważne jest ograniczanie kontaktów.

(PAP)