Zmarł olimpijczyk Rafał Wójcik

Fot. Rafał Wójcik/Facebook

Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował w czwartek, że w wieku 53 lat zmarł w Szczecinie Rafał Wójcik - wieloletni reprezentant Polski w biegach m.in. na 3000 metrów z przeszkodami, maratonie. Olimpijczyk z Sydney i medalista mistrzostw Polski, trener.

REKLAMA

W ostatnim czasie pracował w Szczecinie, trenując młodych sportowców w Miejskim Klubie Lekkoatletycznym.

Rafał Wójcik od 2024 roku zmagał się z czerniakiem złośliwym w III stadium. Miał 53 lata.

Zaczęło się od zwykłego pieprzyka, który gdzieś tam został zadrapany. On zaczął uaktywniać się, czyli narastać i niestety poszło to na organizm, na węzły chłonne - mówił we wrześniu 2025 roku w Radiu Szczecin Rafał Wójcik.

Msza święta odprawiona zostanie w Kościele pw. św. Wojciecha w Szczecinie w dniu 4 listopada o godzinie 12. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

(ip)

REKLAMA