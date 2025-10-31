Piątek, 31 października 2025 r. 
Zmarł olimpijczyk Rafał Wójcik

Data publikacji: 30 października 2025 r. 15:38
Ostatnia aktualizacja: 30 października 2025 r. 15:58
Zmarł olimpijczyk Rafał Wójcik
Fot. Rafał Wójcik/Facebook  

Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował w czwartek, że w wieku 53 lat zmarł w Szczecinie Rafał Wójcik - wieloletni reprezentant Polski w biegach m.in. na 3000 metrów z przeszkodami, maratonie. Olimpijczyk z Sydney i medalista mistrzostw Polski, trener.

W ostatnim czasie pracował w Szczecinie, trenując młodych sportowców w Miejskim Klubie Lekkoatletycznym.

Rafał Wójcik od 2024 roku zmagał się z czerniakiem złośliwym w III stadium. Miał 53 lata.

Zaczęło się od zwykłego pieprzyka, który gdzieś tam został zadrapany. On zaczął uaktywniać się, czyli narastać i niestety poszło to na organizm, na węzły chłonne - mówił we wrześniu 2025 roku w Radiu Szczecin Rafał Wójcik.

Msza święta odprawiona zostanie w Kościele pw. św. Wojciecha w Szczecinie w dniu 4 listopada o godzinie 12. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

(ip)

 

