Złota Piłka. Benzema triumfatorem, Lewandowski z nagrodą dla najlepszego strzelca

Robert Lewandowski zajął czwarte miejsce w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego piłkarza świata w sezonie 2021/22 - ogłoszono na gali w paryskim Theatre du Chatelet. Triumfował Francuz Karim Benzema. Polak dostał nagrodę dla najlepszego napastnika.

Benzema pierwszy raz w karierze sięgnął po to prestiżowe wyróżnienie i jest piątym francuskim piłkarzem, który je zdobył. Wcześniej dokonali tego: Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin i Zinedine Zidane. Napastnik Realu Madryt w tym roku wygrał Ligę Mistrzów i ligę hiszpańską oraz zdobył Superpuchar Europy.

Złota piłka dla Benzemy

"Zawsze o tym marzyłem i wierzyłem, że wszystko jest możliwe. Nigdy nie przestałem ciężko pracować, nawet gdy nie byłem w narodowej reprezentacji. Jestem dumny z mojej podróży, która doprowadziła mnie do tego momentu. Nie było to łatwe. Przeszedłem przez wiele trudnych momentów. To jest dowód uznania mojej pracy, który stanowi dla mnie motywację na przyszłość. Dziękuję mojemu klubowi Realowi Madryt, a także reprezentacji Francji, moim trenerom i prezydentowi Florentino Perezowi" - powiedział Benzema.

Drugie miejsce zajął Senegalczyk Sadio Mane. W poprzednim sezonie bronił barw Liverpoolu, a obecnie gra w Bayernie Monachium. Na najniższym stopniu podium znalazł się Belg Kevin de Bruyne z Manchesteru City. Lewandowski zajął czwarte miejsce, a w poprzedniej edycji kapitan reprezentacji Polski był drugi.

Polski napastnik wywalczył z Bayernem Monachium mistrzostwo Niemiec, został m.in. królem strzelców Bundesligi. Łącznie w cyklu 2021/22 zdobył 57 bramek i na gali w Paryżu odebrał nagrodę imienia Gerda Muellera dla najlepszego strzelca. W zeszłym sezonie strzelił 50 goli w klubowych rozgrywkach: 35 w Bundeslidze, 13 w Lidze Mistrzów i dwa w Superpucharze Niemiec. Zdobył również 7 bramek w reprezentacji Polski. Obecnie jest piłkarzem Barcelony.

"Jestem szczęśliwy, będąc tutaj. Jestem zadowolony i dumny ze zdobycia tej nagrody również z powodu imienia czyje nosi. Gerd Mueller był dla mnie wielką inspiracją. Zawsze starałem się pobić jego rekordy. Chciałbym podziękować moim byłym kolegom z Bayernu Monachium oraz obecnym z Barcelony. Wiem, jak ciężko musimy pracować na bramki" - przyznał Lewandowski, który podziękował również swoim bliskim za wsparcie.

Nagrody dla innych piłkarzy

"France Football" przyznaje swoją nagrodę już od 1956 roku. Głosują dziennikarze z ok. 180 krajów. W latach 2010-15 magazyn i Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) wyróżniały wspólnie jednego zawodnika Złotą Piłką FIFA, ale od 2016 roku plebiscyty na najlepszych piłkarzy znów prowadzone są oddzielnie.

Od tego roku nagroda nie została wręczona za osiągnięcia w roku kalendarzowym, a sezonie.

Najlepszym młodym piłkarzem do 21 roku życia został wybrany pomocnik Barcelony - Gavi. 18-latek w zeszłym sezonie stał się podstawowym graczem "Dumy Katalonii" oraz zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii.

Nagrodę Socratesa dla piłkarza angażującego się w życie społeczne otrzymał Sadio Mane, który zasłużył się działalnością dobroczynną w swojej ojczyźnie - Senegalu.

Najlepszą piłkarką ogłoszono Alexię Putellas z Barcelony. Hiszpanka jest pierwszą zawodniczką, która dwa lata z rzędu zdobyła Złotą Piłkę. Pomocniczka z dorobkiem 11 bramek została królową strzelczyń Ligi Mistrzów.

Nagrodę wręczył jej były ukraiński piłkarz - Andrij Szewczenko, który był laureatem Złotej Piłki w 2004 roku. Szewczenko podczas gali odniósł się do trwającej wojny na Ukrainie.

"Jestem bardzo dumny z tego, jak mój kraj broni się i walczy o wolność" - podkreślił Szewczenko.

Thibaut Courtois z Realu Madryt został wybrany najlepszym bramkarzem. Belg wygrał Ligę Mistrzów, La Ligę oraz triumfował w Pucharze Europy. Statuetkę wręczył mu zmagający się z nowotworem Sebastian Haller - napastnik Borussii Dortmund.

Luis Figo ogłosił, że najlepszym klubem w sezonie 2021/22 jest mistrz Anglii - Manchester City. Nominowany był również FC Liverpool - drugi klub Premier League oraz Real Madryt - mistrz Hiszpanii i triumfator Ligi Mistrzów.(PAP)

Copyright