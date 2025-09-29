Poniedziałek, 29 września 2025 r. 
Żeglarstwo. Wyścigowy rekord na jeziorze Dąbie

W Szczecinie na jeziorze Dąbie odbyła się finałowa runda I-ligowych zmagań Polskiej Ligi Żeglarskiej, w której zwyciężyła załoga PG Racing Politechniki Gdańskiej, czym przypieczętowała wygraną w całym sezonie i powrót do Ekstraklasy. Wśród 18 ekip wysokie 6. miejsce wywalczył zachodniopomorski jedynak UKS Albatros Wolin, który w klasyfikacji generalnej zajął 9 lokatę.

Sezon I ligi PLŻ składał się z czterech rund; inauguracyjnej w Sopocie, a następnie w Gdyni, Pucku i finału w Szczecinie. Gospodarzem ostatniej rundy było Centrum Żeglarskie nad jeziorem Dąbie. Warunki wiatrowe dopisały (pierwszego dnia regat była wręcz idealna pogoda, czyli słońce i stabilny, choć często zmieniający swój kierunek wiatr ze wschodu), dzięki czemu zawodnikom w ciągu dwóch dni udało się rozegrać aż 32 wyścigi, co stanowi rekord w historii Polskiej Ligi Żeglarskiej!

Już w najbliższy weekend na jeziorze Dąbie odbędzie się finał Ekstraklasy, czyli Klubowych Mistrzostw Polski w Żeglarstwie z udziałem najlepszych polskich żeglarzy. Zmagania na wodzie będzie można doskonale obserwować z Centrum Żeglarskiego w Szczecinie przy ul. Przestrzennej. Czwartek będzie oficjalnym dniem treningowym, a start regat Ekstraklasy już w piątek od godz. 10.30. Wyścigi finałowego dnia rozpoczną się w sobotę o godz. 10, a zakończenie odbędzie się o godz. 16. (mij)

 

 

