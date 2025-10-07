Żeglarstwo. Szczecinianie utrzymali ekstraklasę

Szczecinianie żeglują wśród najlepszych. Fot. Bartosz MODELSKI/Polska Liga Żeglarska

Yacht Club Gdańsk zajmując II miejsce w finałowej rundzie żeglarskiej Ekstraklasy w Szczecinie zapewnił sobie złoty medal klubowych mistrzostw Polski. Finałową rundę wygrał HRM Racing, a III miejsce zdobyła załoga On Lemon Rockstars Racing. Podium w rankingu sezonu uzupełniły Yacht Klub Polski Gdynia i Nowy Sztynort Osada Wolności GGR.

W ekstraklasowych zmaganiach na jeziorze Dąbie rywalizowały dwa szczecińskie jachty; SEJK Pogoń Szczecin zajął 6. miejsce, a Yacht Klub Polski Szczecin uplasował się na przedostatniej, 17. pozycji. W klasyfikacji generalnej SEJK Pogoń Szczecin był siódmy a YKP Szczecin - trzynasty i obie załogi utrzymały się w ekstraklasie!

To jednak jeszcze nie koniec sezonu Polskiej Ligi Żeglarskiej, bo w najbliższy weekend na jeziorze Dąbie przy Centrum Żeglarskim przy ul. Przestrzennej (w sobotę i niedzielę od godz. 10) odbędzie się finał lig regionalnych, czyli specjalne regaty kwalifikacyjne dla najlepszych załóg lig regionalnych, w których cztery najwyżej sklasyfikowane załogi uzyskają promocję do I ligi na sezon 2026. (mij)



