Żeglarstwo. Szczecin na fali

Kobiece mistrzostwa. Fot. Robert HAJDUK/PLŻ

Yacht Klub Polski Szczecin prowadzony przez Agnieszkę Skrzypulec-Szotę (Katarzyna Barabasz, Hanna Dzik i Wiktoria Gołębiowska) po raz piąty z rzędu zwyciężył w Dr Irena Eris żeglarskich mistrzostwach Polski kobiet, a siostrzana załoga YKP Szczecin 2 pod wodzą Agnieszki Pawłowskiej (Milena Maciuszko, Małgorzata Wojtysiak, Iga Petri i Weronika Radkiewicz) obroniła tytuł w kategorii amatorskiej.

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To Agnieszka Skrzypulec-Szota jest menadżerem naszego zespołu i świetnie dobiera charaktery na łódkach, talenty, a każda z nas znała swoją rolę - powiedziała załogantka H. Dzik. - W Sopocie wiedziałyśmy dokładnie co mamy robić, co komunikować. Miałyśmy także Wiktorię Gołębiowską, która świetnie dogadała się z Agnieszką na wodzie, bo rozumiały się praktycznie bez słów. Kluczem do złota była konsekwencja, niepodejmowanie zbyt dużego ryzyka i start na pełnym gazie!

(mij)

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