Żeglarstwo. Rusza nabór do Regat Prezydenta Miasta

Już 5 czerwca ruszy nabór do żeglarskich Regat o Puchar Prezydenta Miasta, które organizowane są z okazji największego święta morskiego tego lata, czyli Żagli 2023. Wspomniane regaty to nowe wydarzenie na żeglarskiej mapie Szczecina. Żeglarze 19 sierpnia będą rywalizowali na Jeziorze Dąbie w klasach: Open I, Open II i Open III, a do udziału w regatach organizatorzy zapraszają jachty o długości nieprzekraczającej 15 metrów.

Wręczenie pucharu z rąk prezydenta Piotra Krzystka odbędzie się 20 sierpnia, a zaraz po uroczystości uczestnicy udadzą się na widowiskową paradę. Dla uczestników regat przygotowano bezpłatne miejsca postoju na Wałach Chrobrego oraz mnóstwo atrakcji w strefie brzegowej. Formularz aplikacyjny dla jachtów znajduje się na stronie internetowej Przyjazny Port: https://przyjaznyportszczecin.pl/formularz-aplikacyjny/. Zgłoszenia do regat przyjmowane będą do 7 sierpnia, a liczba miejsc jest ograniczona.

Regaty organizowane są z okazji największego święta morskiego tego lata, czyli Żagli 2023 – Żeglarski Szczecin zaprasza. Dwudniowa impreza rozpocznie się 18 sierpnia. U stóp Wałów Chrobrego i na Łasztowni zacumują jednostki, które przypłyną do Szczecina z gościnną wizytą. Spodziewanych jest kilkanaście żaglowców z Polski, Niemiec, Finlandii i Holandii, a także okręty z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

W ramach Żagli organizowane są różne strefy aktywności dla dzieci i rodzin, Festiwal Orkiestr Dętych, a także koncerty na scenach głównej i szantowej. Dla odwiedzających dostępny będzie Jarmark pod Żaglami wraz ze strefą Food Trucków i Strefa Artystów. Od kilku lat stałym i cieszącym się olbrzymim zainteresowaniem odwiedzających jest Craft Beer Zone, gdzie można skosztować rzemieślniczych browarów z całej Polski. (oprac. mij)