Żeglarstwo. Politechnika Morska trzecia

Żakom na Niegocinie brakowało wiatru. Fot. AZS

Pod znakiem oczekiwania na wiatr na wodach jeziora Niegocin upłynęły akademickie mistrzostwa Polski w żeglarstwie w klasie Omega, a podczas trzech dni w Wilkasach udało się rozegrać sześć wyścigów, w tym tylko jeden finałowy, bo ostatniego dnia rywalizacji w zasadzie nie wiało, co nie znaczy, że wiało nudą.

W zawodach rywalizowało 79 jachtów reprezentujących 33 uczelnie wyższe, a w klasyfikacji drużynowej AMP zwyciężył Uniwersytet Gdański wyprzedzając Politechnikę Gdańską i Politechnikę Morską w Szczecinie.

(mij)

