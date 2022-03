Zapasy. Brąz mistrzostw Europy Baranowskiego

Podczas rozgrywanych w Budapeszcie zapaśniczych mistrzostw Europy w stylu wolnym startujący w kategorii do 97 kg Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) pokonał w decydującej walce z sześciokrotnego brązowego medalistę ME Gruzina Elizbara Odikadze 4:2 i zdobył brązowy medal.

Zapaśnik z Białogardu zanim stanął do pojedynku o brązowy krążek pokonał w kwalifikacjach Hiszpana Alejandro Canadę Pancorbo 10:0, w ćwierćfinale aktualnego brązowego medalistę do lat 23 Mołdawianina Radu Leftera także 10:0, by później ulec w półfinale byłemu mistrzowi świata i późniejszemu triumfatorowi Azerowi Mogomedchanowi Magomedowowi 4:6.

Pojedynek o trzecie miejsce przegrał natomiast w wadze 65 kg kolega klubowy Baranowskiego, broniący tutułu wicemistrza Europy, Krzysztof Bieńkowski. Polak uległ Albańczykowi Islamowi Dudaievowi 0:5 i zajął 5. miejsce. Wcześniej w pojedynku 1/4 finału wygrał na punkty 4:0 z reprezentantem Armenii Geworgiem Tadewosjanem, a w półfinale przegrał z brązowym medalistą MŚ 2019 Węgrem Iszmailem Muszukajewem przed czasem 0:11.

(mij)