Wystartował 71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”!

Rozpoczynamy głosowanie w 71. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku, więc zamieszczamy oficjalną listę kandydatów, na której znalazło się 29 zawodników (choć jest tylko 27 pozycji, bo mamy dwie pary motorowodniaków, pływających katamaranami) oraz 10 szkoleniowców.

Głosowanie rozpoczyna się równocześnie w dwóch formułach, a typować można na tradycyjnych papierowych kuponach oraz za pośrednictwem zyskujących coraz większą popularność SMS-ów i ten drugi sposób może być wykorzystywany znacznie dłużej niż tradycyjny. Przy liście kandydatów podaliśmy jedynie te osiągnięcia, które zgodnie z regulaminem były przepustką do plebiscytu, ale wielu sportowców ma na koncie dużo więcej sukcesów, jak np. mistrzostwo świata wojskowych, miejsca tuż za podium MŚ oraz ME, czy medale w młodzieżowych mistrzostwach kontynentu i globu.

Regulamin plebiscytu

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2025 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria.

Wysyłanie kuponów

Głosowanie tradycyjne na kuponach papierowych potrwa do poniedziałku 8 grudnia (do północy). Papierowe kupony należy wysyłać pocztą na nasz nowy adres: „Kurier Szczeciński”, ul. Jacka Malczewskiego 34/11, 71-612 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt sportowy” (decyduje data stempla pocztowego). Można też kupony przynieść osobiście od poniedziałku do piątku (w godz. 9 - 15) do siedziby redakcji (na domofonie należy nacisnąć 211). Nie ma już możliwości – jak to było w poprzednich latach – wrzucania kuponów do skrzynki redakcyjnej przy naszej poprzedniej siedzibie przy pl. Hołdu Pruskiego 8...

Każdy Czytelnik może wysłać dowolną liczbę kuponów, ale wypełnić na nich trzeba wszystkie 13 miejsc. Kupon musi być wycięty z oryginalnego wydania „Kuriera” (odbitki ksero nie będą honorowane). Nieważne będą kupony błędnie albo niecałkowicie wypełnione lub takie, na których znajdą się nazwiska osób spoza listy pretendentów. W głosowaniu kuponowym numery na liście przy nazwiskach pretendentów prosimy pomijać. Zachęcamy Czytelników do napisania na kuponie hasła promującego sport, a najciekawsze propozycje nagrodzimy upominkami.

Wysyłanie SMS-ów

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmujemy znacznie dłużej, a mianowicie od dziś do niedzieli 21 grudnia (do godz. 24). Każdy zawodnik i trener ma przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. Głos na zawodnika wart jest 6 punktów, a głos na trenera wzbogaca go o 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em).

Osoby chcące głosować za pomocą SMS-ów na sportowca i trenera wysyłają na nr 7248 wiadomość o treści: PS. wraz z dwucyfrowym numerem wybranego zawodnika lub trenera. Hasło PS. należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką.

Przykładowa wiadomość to powiedzmy PS.99 wysyłana na nr 7248. Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie problemów technicznych prosimy wysłać e-maila na adres: kolportaz@24kurier.pl.

