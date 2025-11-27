Wstępna lista kandydatów 71. Plebiscytu Sportowego „Kuriera Szczecińskiego”

Laureaci poprzedniej, jubileuszowej edycji naszej corocznej sportowej imprezy w gościnnych progach Hanzy Tower. Fot. Magdalena KLYTA

Rozpoczynamy kolejny, już 71. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszych oraz najpopularniejszych 10 sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2025 roku, więc zamieszczamy zatwierdzoną przez plebiscytową Kapitułę wstępną listę kandydatów, na której znalazło się 29 zawodników (choć jest tylko 27 pozycji, bo mamy dwie pary motorowodniaków, pływających katamaranami) oraz 10 szkoleniowców.

Nasi Czytelnicy w piątek i sobotę (do godz. 24) mogą jeszcze zgłaszać kolejne kandydatury, spełniające regulaminowe wymagania, a można to uczynić telefonicznie (501-573-170) lub pocztą elektroniczną (mal@kurier.szczecin.pl). Głosowanie rozpocznie się na początku przyszłego tygodnia, a typować będzie można na tradycyjnych papierowych kuponach oraz zyskującymi coraz większą popularność SMS-ami (i to znacznie dłużej niż tradycyjnie).



Regulamin plebiscytu

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2025 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria. (mij)



Lista pretendentów 71. Plebiscytu Sportowego

ZAWODNICY

1. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard, zapasy) - MP złoto

2. Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard, zapasy) - MP złoto

3. Konrad Burawski (GK Piast Szczecin, kolarstwo) - MP srebro

4. Kacper Czapla (MKP Szczecin, pływanie) - MP złoto

5. Zofia Gaborska (KMS Szczecin, lekkoatletyka) - MP złoto

6. Marta Gockowska i Krzysztof Gockowski (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) - MP brąz

7. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin, piłka nożna) - reprezentant Polski

8. Wiktoria Guść (MKP Szczecin, pływanie) - MP złoto

9. Filip Jarota (Prime x Squash Club Szczecin, squash) - MP srebro

10. Dorian Juszczak (SKT Szczecin, tenis) - MP srebro

11. Marlena Karwacka (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) - MP srebro, srebro

12. Jacek Kołpaczyński (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) - MP srebro

13. Piotr Lisek (KMS Szczecin. lekkoatletyka) - MP złoto, złoto

14. Kamil Nalepa (Griffin's-Spin Szczecin, tenis stołowy) - MP złoto

15. Marta Pihan-Kulesza (MKS Kusy Szczecin, gimnastyka sportowa) - MP złoto, złoto, srebro

16. Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin, piłka nożna) - reprezentantka Polski, Ekstraliga brąz

17. Jakub Rodziewicz (SEJK Pogoń Szczecin), żeglarstwo - MP brąz

18. Wiktoria Rogalińska (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks) - PŚ złoto

19. Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin, warcaby) - MŚ złoto, srebro; ME złoto; PŚ srebro; MP kobiet złoto

20. Nikola Seremak (GK Piast Szczecin, kolarstwo) - MP srebro

21. Nikola Sibiak (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo) - MP złoto, srebro, brąz

22. Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin, kajakarstwo ) - MP srebro, srebro

23. Adam Suszczyk i Małgorzata Mrówczyńska (Ślizg Szczecin, sporty motorowodne) - ME srebro

24. Maria Taczek (AZS Szczecin, wioślarstwo) - MP złoto, srebro

25. Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin, pływanie) - MP złoto

26. Marcin Zieliński (H2O Szczecin, sporty motorowodne) - MŚ złoto

27. Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin, koszykówka) - reprezentant Polski

TRENERZY

1. Marcin Adamów (KK Ziemia Darłowska, kolarstwo)

2. Mirosław Drozd (MKP Szczecin, pływanie)

3. Cezary Jastreb (AKS Białogard, zapasy)

4. Piotr Kula (AZS Szczecin, wioślarstwo)

5. Piotr Łęczyński (Pogoń Szczecin, piłka nożna)

6. Łukasz Markowski (SKT Szczecin, tenis)

7. Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin, żeglarstwo)

8. Marcin Stankiewicz (PGE BKS Skorpion Szczecin, boks)

9. Piotr Szczeszek (Wiskord Szczecin, kajakarstwo)

10. Damian Zieliński (GK Piast Szczecin, kolarstwo)

