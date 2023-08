Wioślarstwo. Złota Katarzyna Duda z AZS-u Szczecin

Złota polska osada z Katarzyną Dudą w składzie. Fot. AZS Szczecin/Facebook

Podczas 31. Letniej Uniwersjady w chińskim Chengdu medalowy dorobek biało-czerwonych powiększyli wioślarze, zaś złoty medal w kategorii czwórek podwójnych mieszanych (mix) wywalczyła reprezentantka AZS-u Szczecin Katarzyna Duda, a w osadzie oprócz niej płynęli także: Barbara Streng, Jakub Woźniak i Kajetan Szewczyk. Na miejscu w Chinach jest też trener akademickiego klubu z grodu Gryfa - Piotr Kula.

Uniwersjady, nazywane też igrzyskami studentów (w odróżnieniu od akademickich mistrzostw świata, bo imprezy te rozgrywane są oddzielnie), zarówno letnie jak i zimowe, odbywają się co dwa lata w latach nieparzystych, a 31. Letnia Uniwersjada w Chengdu w oficjalnej nazwie ma zachowany rok... 2021. A to dlatego, że cykl uniwersjad został zaburzony, najpierw przez pandemię Covid-19, a następnie zbrodniczą, okrutną napaść Rosji na Ukrainę. Z tych powodów odwołano zaplanowane na 2021 rok zimowe zmagania w Lucernie oraz przekładano zaplanowaną na ten sam rok letnią imprezę w Chengdu (najpierw na rok 2022, a następnie na rok 2023). Prawa do organizacji letniej uniwersjady w 2023 roku oczywiście stracił rosyjski Jekaterynburg, bo przecież nie można było podjąć innej decyzji wobec bestialstw, jakich dopuszczają się okupanci także na cywilach, a szczególnie na dzieciach... (mij)