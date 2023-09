Wioślarstwo. Szczecinianie z kwalifikacjami na Paryż 2024

Jolanta Majka i Michał Gadowski w Belgradzie. Fot. Worldrowing.com

Wioślarze KSI Startu Szczecin, Jolanta Majka i Michał Gadowski, wypełnili w Belgradzie w trakcie trwających mistrzostw świata kwalifikację na paraigrzyska Paryż 2024. Kwalifikację zapewniał udział w 6-osadowym sobotnim finale.

We wtorek naszej parze mieszanej sztuka się nie udała, gdyż w pierwszym biegu przegrali o 1,6 sekundy z Irlandią, gdzie stawką był bezpośredni awans do finału A. W środę jednak szczecinianie nie pozostawili nikomu złudzeń. W repasażu prowadzili od początku do końca, finiszując przez Holendrami i Brazylijczykami oraz Amerykanami i Meksykanami. Wygrana dała im prawo startu w finale, który rozpocznie się w sobotę o godz. 13.05 (transmisja w TVP Sport).

O swoje marzenia w Belgradzie walczy też ich kolega klubowy Arkadiusz Skrzypiński. W środę był drugi w repasażu i awansował do półfinału rywalizacji jedynkarzy, a bieg ten odbędzie się w piątek o godz. 10.45.

(mij)