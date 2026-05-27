Wioślarstwo. Srebro szczecińskich studentów

Tomasz Król i Adam Stański z trenerem. Fot. AZS

Podczas wioślarskich mistrzostw Europy juniorów, które odbyły się w niemieckim w Brandenburgu, w czwórkach podwójnych srebrny medal wywalczyła reprezentacyjna polska osada, w której płynęli dwaj zawodnicy AZS-u Szczecin, Tomasz Król oraz Adam Stański, a ponadto Alan Zapałowski (AZS UMK Toruń) i Karol Żywno (AZS AWF Gorzów).

Młodzi Szczecinianie już na początku maja sygnalizowali znakomitą formę podczas centralnych regat otwarcia sezonu w Poznaniu, a start w Niemczech był dla nich doskonałym potwierdzeniem przynależności do europejskiej czołówki. Klubowym trenerem szczecińskich wioślarzy jest Robert Król. (mij)

