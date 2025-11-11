Wioślarstwo. PUM na niepodległościowej fali

Niepodległościowe regaty w okolicy siedziby STW przy Bulwarze Gdańskim. Fot. STW

Na Kanale Parnica odbyły się tradycyjne regaty wioślarskie z okazji Święta Niepodległości, podczas których w ósemkach mężczyzn zwyciężył Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin przed Szczecińskim Towarzystwem Wioślarskim i Politechniką Morską Szczecin, a w ósemkach kobiet triumfował Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin wyprzedzając Pomorski Uniwersytet Medyczny II Szczecin oraz Politechnikę Morską Szczecin. W rywalizacji jedynek najszybciej popłynął Adam Gaca (Gedania Gdańsk) pokonując Jerzego Szarzanowicza i Sławomira Czerwińskiego (obaj Szczecińskie Towarzystwo Wioślarskie), a w zawodach smoczych łodzi najlepszy był Amber Szczecin.©℗

(mij)

