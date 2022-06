Wioślarstwo. PUM na fali

W międzynarodowych akademickich regatach wioślarskich sprinterskich, które odbyły się w Szczecinie, prym wiedli reprezentanci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wygrali bowiem zarówno sprinterską rywalizację kobiet jak i mężczyzn. Jedynie w zmaganiach weteranów triumfowali reprezentanci Uniwersytetu Szczecińskiego.

W imprezie, poza lokalnymi osadami, wzięli udział reprezentanci AGH Kraków, holenderskiej Hagi, a także niemieckiego Schwedt. Pogoda dopisała, a szczecińskie bulwary zapełniły się nie tylko wioślarskimi osadami, ale również kibicami. Łącznie rozegrano kilkanaście wyścigów, a po wielokroć o sukcesie bądź porażce decydowały ostatnie metry.

Stawką międzynarodowych regat – poza nagrodami rzeczowo-finansowymi – były efektowne puchary ufundowane przez sponsora tytularnego Prezesa Zarządu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Równolegle rozegrano akademickie zmagania polsko-niemieckie w wioślarstwie w ramach programu wspólnotowego Interreg.

WYNIKI:

Ósemki kobiet: 1. PUM 1, 2. PUM 2, 3. Pelargos (Haga), 4. AGH Kraków, 5. AM.

Ósemki mężczyzn: 1. PUM, 2. US, 3. AM, 4. AGH Kraków, 5. PUM 2, 6. ZUT.

Ósemki absolwentów: 1. US, 2. Schwedt, 3. Masters Szczecin.

