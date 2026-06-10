Środa, 10 czerwca 2026 r. 
REKLAMA 19 szczecin
REKLAMA

Wioślarstwo. AZS na podium

Data publikacji: 10 czerwca 2026 r. 10:23
Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2026 r. 11:18
Wioślarstwo. AZS na podium
Szczecinianie na Malcie. Fot. AZS Szczecin  

Podczas finałów mistrzostw Polski seniorów w wioślarstwie na poznańskiej Malcie AZS Szczecin prowadzony przez trenera Piotra Kulę zdobył 4 medale: złoty (Maria Taczek w jedynce wagi lekkiej), srebrny (M. Taczek i Wiktoria Kula w dwójce wagi lekkiej) i dwa brązowe (czwórka podwójna: Piotr Bagniak, Bartosz Kotkowiak, Jakub Sobański i Maciej Kasprzyk oraz ósemka: sternik Magdalena Ładna, Maciej Maruszczak, Łukasz Posyłajka, Jakub Wilk, Michał Iwanów, Piotr Bagniak, Bartosz Kotkowiak, Jakub Sobański i Maciej Kasprzyk).

REKLAMA

(mij)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

19 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA