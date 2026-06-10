Wioślarstwo. AZS na podium

Szczecinianie na Malcie. Fot. AZS Szczecin

Podczas finałów mistrzostw Polski seniorów w wioślarstwie na poznańskiej Malcie AZS Szczecin prowadzony przez trenera Piotra Kulę zdobył 4 medale: złoty (Maria Taczek w jedynce wagi lekkiej), srebrny (M. Taczek i Wiktoria Kula w dwójce wagi lekkiej) i dwa brązowe (czwórka podwójna: Piotr Bagniak, Bartosz Kotkowiak, Jakub Sobański i Maciej Kasprzyk oraz ósemka: sternik Magdalena Ładna, Maciej Maruszczak, Łukasz Posyłajka, Jakub Wilk, Michał Iwanów, Piotr Bagniak, Bartosz Kotkowiak, Jakub Sobański i Maciej Kasprzyk).

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(mij)

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