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Wioślarstwo. 7 medali STW

Data publikacji: 10 czerwca 2026 r. 12:52
Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2026 r. 12:53
Wioślarstwo. 7 medali STW
Mistrzostwa w Poznaniu. Fot. STW  

Na torze regatowym Malta w Poznaniu odbyły się Enea mistrzostwa Polski masters w wioślarstwie, w których startowało 171 zawodniczek i zawodników z 18 klubów, a reprezentanci Szczecińskiego Towarzystwa Wioślarskiego wywalczyli 7 medali: 4 złote (3 Jacek Wróblewski w czwórce podwójnej, dwójce bez sternika i czwórce bez sternika, wspólnie z zawodnikami AZS UW oraz AZS Wrocław; ósemka ze sternikiem: Sławomir Czerwiński, Andrzej Syczewski, Jarosław Rosiński, Jarosław Butkiewicz, Eugeniusz Matyjaszczyk, Dariusz Matyjaszczyk, Jarosław Przybylski, Michał Błach oraz Leszek Sawczuk), 2 srebrne (dwójka podwójna Sławomir Czerwiński i Dariusz Matyjaszczyk; czwórka bez sternika: Sławomir Czerwiński, Dariusz Matyjaszczyk, Jarosław Przybylski i Michał Błach) oraz brązowy (dwójka podwójna Andrzej Syczewski i Jarosław Przybylski). Doświadczona osada mastersów z J. Wróblewskim w składzie od kilku lat z powodzeniem rywalizuje na arenie międzynarodowej, wielokrotnie zdobywając złote medale mistrzostw Europy i świata, a obecnie przygotowuje się do startu w MŚ, które odbędą się we wrześniu w słoweńskim Bled. (mij)

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