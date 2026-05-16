Wioślarstwo. 3 medale Szczecinian

Tak wygląda tor na Brdyujściu w Bydgoszczy, na którym rywalizowali studenci. Fot. AZS

Tor na bydgoskim Brdyujściu od lat gości studentów-wioślarzy na międzynarodowych i krajowych regatach, a w sobotę kolejny rok z rzędu rozegrano Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie, a w Bydgoszczy zjawiło się blisko 300 wioślarek i wioślarzy z 27 uczelni wyższych, którzy stanęli na starcie siedmiu konkurencji, w tym dwóch nowych.

REKLAMA

Reprezentanci trzech szczecińskich szkół wyższych wywalczyli 3 medale. Srebrny krążek zdobyła ósemka kobiet Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (Liwia Miszczyszyn, Julia Stachów, Alicja Kwiatkowska, Martyna Kołodziejczuk, Magdalena Szczepanek, Gabriela Stępień, Zuzanna Kudlińska, Julia Rutkowska i Karolina Zamojcin), a na trzecim stopniu podium stanęli: w jedynkach kobiet Maria Taczek (Uniwersytet Szczeciński), a w ósemkach mężczyzn osada Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Piotr Bagniak, Bartosz Kotkowiak, Jakub Nowakowski, Jakub Konwinski, Przemysław Głogowski, Paweł Usnarski, Jakub Sobański, Maciej Kasprzyk i Karolina Serafin).

(mij)

REKLAMA