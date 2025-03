Wiosenne lekcje WF z Moniką Pyrek. We wtorek w Szczecinie, w środę w Dąbkach

Monika Pyrek prowadziła swoje lekcje także w Zielonej Górze. Fot. Fundacja Moniki Pyrek

Trzy województwa, sześć miast, dziesięć wyjątkowych lekcji! Szczecińska mistrzyni w skoku o tyczce, a dziś trenerka i działaczka lekkiej atletyki Monika Pyrek, zaprasza na wiosenną edycję swoich niezwykłych lekcji wychowania fizycznego, w których każdorazowo udział bierze kilkuset uczniów, którzy często zachwycają się urządzeniami wykorzystywanymi do zajęć.

Organizowane już od ośmiu lat zajęcia dla dzieci „KINDER Joy of moving Alternatywne Lekcje WF” mają na celu zachęcenie młodzieży do regularnych ćwiczeń i pokazanie, jak nowoczesne technologie można wykorzystać, by skłonić dzieci do aktywności fizycznej. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych przystankach. Do wyboru są m.in. symulatory rowerowe czy narciarskie, specjalne ścianki wspinaczkowe, refleksomierze, ergometry wioślarskie, czy trenażery sportowe. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.

– Po raz pierwszy zaprosiliśmy dzieci na alternatywne lekcje wychowania fizycznego w 2017 roku i cały czas mamy niesłabnące zainteresowanie, a kolejne miasta i szkoły chcą, żebyśmy je odwiedzili – mówi Monika Pyrek, znakomita była polska lekkoatletka, członkini zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. – Cieszę się widząc radość dzieci ścigających się rowerem zarówno na ekranie telewizora, jak i na siodełku, czy chociażby przeciągających linę. Tych urządzeń mamy bardzo dużo, dzięki czemu możemy zaoferować uczniom bardzo ciekawe lekcje. Hasłem KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości” i na pewno wpisujemy się w to hasło, bo radości jest u nas bardzo dużo. Inspirujemy dzieci do aktywności fizycznej i chcemy, by kojarzyła im się z zabawą i radością. Wtedy jest szansa, że pokochają ruch, dzięki czemu będą zdrowsi i bardziej szczęśliwi.

Wiosenna edycja akcji rozpoczęła się wczoraj w Szczecinie, a zajęcia w naszym mieście odbędą się również dzisiaj, a jutro i pojutrze Monika Pyrek z ekipą zawita do uzdrowiskowej zachodniopomorskiej wsi Dąbki nad Bałtykiem. W kolejnym tygodniu zajęcia zaplanowane są w Wielkopolsce (26 marca w Gorzycach Wielkich oraz 27 i 28 marca w Nowych Skalmierzycach), a ostatnim przystankiem będzie Dolny Śląsk (9 kwietnia w Sobótce oraz 10 i 11 kwietnia w Legnicy). W czasie ćwiczeń nastolatkom towarzyszyć będą Monika Pyrek i znakomity polski kolarz torowy, wielokrotny mistrz, wicemistrz oraz brązowy medalista mistrzostw Europy Damian Zieliński, ale nie tylko oni, bo już wiadomo, że 19 marca w Dąbkach uczniów odwiedzi lekkoatletyczna mistrzyni olimpijska z Tokio Małgorzata Hołub-Kowalik, a 10 kwietnia w Legnicy będzie Natalia Czerwonka, medalistka olimpijska z Soczi w łyżwiarstwie szybkim.

– Warto dodać, że z nami można ćwiczyć cały rok i w każdym miejscu, bo w internecie działa e-platforma, na której bezpłatnie udostępniamy materiały w formie ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych dla najmłodszych, a na stronie internetowej https://silasportu.pl są regularnie udostępniane nowe ćwiczenia, ale także interesujące podcasty i webinaria – informuje szczecińska mistrzyni.

(oprac. mij)