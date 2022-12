Wilki Morskie bohaterami filmu

Historia koszykarskiego klubu ze Szczecina doczeka się uwiecznienia w filmie dokumentalnym. Przygotują go dzieci w ramach projektu Fundacji Pełnej Ciepła. Władze Wilków Morskich zapewniają, że chętnie podejmą współpracę z młodzieżą, która obrazem będzie chciała opowiedzieć o przygodach basketu. – Jesteśmy ciekawi efektu tej pracy – mówi Filip Kiżuk, prezes fundacji.

Zaczęło się od przypadkowego spotkania i rozmowy o klubie, który od kilku lat znajduje się w najlepszej ósemce klubów koszykarskich w Polsce, a w tym roku debiutuje na parkietach w europejskich rozgrywkach.

– Historia Wilków Morskich jest niezwykle barwna – mówi Przemysław Sierakowski, rzecznik prasowy klubu. – Od jakiegoś czasu kiełkowała w nas myśl, by tę historię opatrzyć filmowym obrazem. I nagle pojawiła się ku temu okazja. Podjęliśmy współpracę z Fundacją Pełną Ciepła, która wspiera między innymi dzieci zagrożone wykluczeniami społecznymi. Wspólnie zrealizujemy film dokumentalny, którego autorem będzie młodzież – tłumaczy.

Nie doświadczeni dokumentaliści, ale młodzież z Pomorza Zachodniego podejmie się realizacji filmu. Prace nad nim potrwają kilka miesięcy, do projektu zaproszone zostaną dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej, domach dziecka czy też pochodzące z biednych rodzin, także młodzież z Ukrainy, która w wyniku wojny trafiła do północnej części Polski.

– Jestem bardzo ciekawa efektu końcowego – mówi Katarzyna Rogoźnicka z Fundacji Pełnej Ciepła. – Już na etapie dyskusji o projekcie zachciało mi się usiąść na trybunach i kibicować Wilkom Morskim, dać się ponieść euforii. Dla dzieci praca przy takim projekcie to przede wszystkim zdobywanie nowych relacji, między innymi z grupą kibiców klubu i rówieśnikami, to także uwrażliwienie na sztukę, w tym wypadku produkcję filmową, możliwość spojrzenia na sport „od zaplecza”. Udział w projekcie jest niepowtarzalną okazją do kontaktu z zawodnikami z Polski i USA, których na co dzień młodzież ogląda jedynie w TV. To również szeroko pojęta promocja aktywności sportowej – tłumaczy.

Ideę projektu chwali również Przemysław Sierakowski. Zapewnia, że klub pomoże młodym artystom w dotarciu do zawodników, trenerów i działaczy związanych z klubem, by młodzież mogła pozyskiwać wartościowe materiały do filmu.

– Fundacja sfinansuje także warsztaty dla młodych twórców, poprowadzi je Svitlana Zemliana, reżyserka z Ukrainy – wyjaśnia. – Sam proces tworzenia wymaga czasu i przygotowania. Zanim dojdzie do realizacji zdjęć, trzeba napisać scenariusz, zdobyć umiejętności konstruowania scenografii, reżyserowania obrazu, to wiele różnych aspektów, bez których trudno wyobrazić sobie produkcję filmową – dodaje.

Rekrutacja dzieci do projektu zacznie się niebawem. Zarząd Wilków Morskich postanowił także przekazać pulę biletów na ligowe mecze dla młodych fanów basketu, którzy zechcą zaangażować się w filmowy projekt.

– Będziemy wspólnie pracować przy filmie i wspólnie kibicować Wilkom, czeka nas fantastyczny sezon z takimi kibicami – cieszy się Przemysław Sierakowski.

(K)