Wigilia zachodniopomorskich olimpijczyków

W sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się doroczne przedświąteczne spotkanie Rodziny Olimpijskiej, czyli Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej i Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka.

O dokonaniach w kończącym się roku oraz o planach na następny, opowiadał prezes ZRO Stanisław Kopeć, zaś wspierał go m.in. złoty medalista i mistrz świata, prezes SzKO Marek Kolbowicz. Wręczono sporo odznaczeń olimpijczykom, działaczom sportowym, samorządowcom i zaproszonym gościom, a każdy z obecnych otrzymał upominek, zaś w zestawie pamiątkowym była m.in. publikacja o Szczecińskim Klubie Olimpijczyka autorstwa Andrzeja Steca. Blisko dwie godziny trwała sympatyczna impreza, a po części oficjalnej przy wigilijnych potrawach prowadzono kuluarowe rozmowy i snuto miłe wspomnienia... ©℗ (mij)

