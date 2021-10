Warcaby. Srebro Natalii Sadowskiej!

W Chianciano Terme we włoskiej Toskanii trwają drużynowe mistrzostwa Europy w warcabach. W turnieju w grze błyskawicznej reprezentacja Polski kobiet, w której występuje Natalia Sadowska (Admirał PC Best Szczecin), zdobyła srebrny medal! Polki jako jedyne w turnieju nie przegrały meczu, a do tego pokonały Rosjanki, które zdobyły złoto.



Turniej odbywa się w dość mocnym covidowym reżimie. Wszyscy grają nie tylko w maseczkach, ale również w plastikowych przyłbicach. Ograniczone jest też poruszanie się po salach gry i dlatego ograniczony jest serwis fotograficzny, więc zamieszczamy zdjęcie archiwalne. ©℗ (mij)