Warcaby. Srebrna Natalia Sadowska

Natalia Sadowska na podium PŚ w Lishui. Fot. Chińska Federacja Warcabowa CDA

W Lishui w Chinach zakończył się ostatni w tym roku turniej w cyklu Pucharu Świata w warcabach, a wśród pań wygrała chińska arcymistrzyni Saiya Gangshue przed reprezentantką Admirała PC BEST Szczecin Natalią Sadowską oraz Ukrainką Wiktorią Motriczko. Te same trzy warcabistki znalazły się też na podium klasyfikacji końcowej Pucharu Świata 2025. Chinka Gangshue zdobyła trofeum drugi rok z rzędu, a tuż za nią uplasowała się nasza arcymistrzyni Natalia Sadowska. To dziesiąty rok z rzędu, gdy reprezentantka szczecińskiego klubu staje na podium PŚ. Dodajmy, że czterokrotnie zdobywała Puchar Świata!

REKLAMA

Warto podkreślić, jak bardzo warcaby rozwinęły się w Chinach, a mieszkańcy tego kraju mają tysiącletnie tradycja w sportach umysłowych. Grających w chińskie szachy można bez problemu spotkać w parkach i na ulicach. Jednak dopiero od 2007 roku wzięli się za warcaby i przechodzą drogę podobną do szachów. W szachach po raz pierwszy pojawili się na olimpiadzie szachowej w Argentynie w 1978 roku zajmując 44. miejsce wśród 66 drużyn. Dzisiaj mogą pochwalić się sześcioma wygranymi olimpiadami wśród pań i dwoma wśród panów. W oficjalnych zawodach warcabowych pojawili się w 2008 roku i już mają wicemistrza świata (P. Yiming, 2019) i wicemistrzynię (S. Gangshue, 2025). Niezależnie od wspaniałych tradycji sportów umysłowych, jest to też efekt obfitego finansowania. W Chinach od lat pracują najwybitniejsi arcymistrzowie z Europy (paru z nich całkiem biegle posługuje się już chińskim), a dla bardzo wielu warcabistów gra w w tym sporcie jest po prostu zawodem i to dobrze płatnym.

Sadowska wraca z Chin i będzie miała zaledwie klika dni na odpoczynek, bo już w sobotę w Giżycku rozpoczyna się finał 49. mistrzostw Polski. Kiedyś te mistrzostwa nazywano mistrzostwami Polski mężczyzn, jednak teraz używana jest nazwa OPEN. A to za sprawą właśnie Sadowskiej, która w 2018 roku w Szczecinie została pierwszą kobietą, która wygrała MP mężczyzn. Ten sukces powtórzyła w latach 2019 i 2024. W tegorocznym mistrzostwach będzie zatem broniła tytułu. (mij)

REKLAMA