Warcaby. Sadowska prowadzi w Pucharze Świata, a w czwartek gra z mistrzem świata!

Po wygranej 10 dni temu warcabowego turnieju o Puchar Świata w Rydze, Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin) szybko przeniosła się do Holandii, gdzie już od soboty najlepsi warcabiści rywalizują tam w kolejnym turnieju zaliczanym do cyklu Pucharu Świata - Heerhugowaard Open.

W warcabach turnieje o PŚ często rozgrywane są w jednej grupie mężczyzn i kobiet. Rozgrywany jest jeden turniej, a najlepsze kobiety klasyfikowane są odrębnie do swojego Pucharu Świata. Tak właśnie jest w tym turnieju w Holandii. Za nami już 6 z 9 rund. Sadowska nie tylko prowadzi wśród pań, ale jest też w czołówce klasyfikacji open! Z 9 punktami (3 wygrane i 3 remisy) jest w grupie liderów turnieju. W czwartek czeka na nią Roel Boomstra, holenderski arcymistrz i aktualny mistrz świata! Na turnieju PŚ w Rydze także triumfował. Szczecińska warcabistka umie rywalizować z najlepszymi. Trzy lata temu nie tylko wygrała turniej Pucharu Świata Curacao Open ale była tam również trzecia w klasyfikacji open. Trzeba jednak dodać, że obsada w Heerhugowaard jest znacznie mocniejsza i o powtórzenia tamtego wyniku będzie bardzo trudno. (mij)