Warcaby. Polki z Natalią Sadowską mistrzyniami Europy!

Nasze złote warcabistki, Natalia Sadowska (na pierwszym planie) i Arleta Kosobudzka, tuż przed meczem z Ukrainą, mającym zadecydować o końcowych rozstrzygnięciach... Fot. Jacek PAWLICKI

W pięknej włoskiej Toskanii, położonej w Apeninach Północnych nad morzami Liguryjskim i Tyrreńskim, w nadmorskiej miejscowości Follonica, odbyły się drużynowe mistrzostwa Europy w warcabach 100-polowych, podczas których Polki, Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin) i Arleta Kosobudzka (SRW Rychlik k/Trzcianki) wywalczyły złoty medal!

Na finiszu Polki pokonały drużynę Ukrainy 3:1 i wystarczyło pokonać do zera najsłabsze w stawce Włoszki, by cieszyć się złotem bez względu na inne wyniki. Tak też się stało! Srebrny medal zdobyła Ukraina, a brązowy - Litwa. Natalia Sadowska osiągnęła w turnieju najlepszy wynik indywidualny. Z sześciu rozegranych partii wygrała 5 i jedną zremisowała. Złote medale w najbardziej prestiżowym turnieju, z pełnym klasycznym tempem gry, jadą do Polski! Warto dodać, że Sadowska jest aktualną indywidualną Mistrzynią Europy.

Do poziomu gry naszych zawodniczek nie dostosował się jednak Polski Związek Warcabowy. Niemal wszystkie koszty związane z wyjazdem i pobytem na turnieju, to był kłopot, który zawodniczki... musiały rozwiązać samodzielnie. Na szczęście Natalia Sadowska gra dla Admirała PC BEST Szczecin i otrzymała wszelkie niezbędne wsparcie od klubu. (mij)