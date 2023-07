Warcaby. Natalia Sadowska w Rydze

Natalia Sadowska rozpoczęła zmagania Pucharu Świata w Rydze od remisu i zwycięstwa. Fot. rigaopen.lv

W Rydze rozpoczął się kolejny w tym roku warcabowy turniej z cyklu Pucharu Świata, a wspomniana impreza Ryga Open to zawody z 30-letnimi tradycjami, choć dopiero dwie ostatnie edycje włączone zostały do cyklu Pucharu Świata, a triumfowały w nich... Polki!

W 2019 roku najlepsza była Arleta Flisikowska, a w ubiegłorocznej edycji triumfowała reprezentantka Admirała PC BEST Szczecin Natalia Sadowska. W rozpoczętym właśnie turnieju nasza zawodniczka i Ukrainka Viktoria Motriczko do główne faworytki do końcowego sukcesu. W pierwszej rundzie obie zremisowały swoje partie ze znacznie niżej notowanymi rywalkami. W dzisiejszej drugiej rundzie obie... wymieniły się przeciwniczkami. Sadowska wygrała, a Motriczko ponownie zremisowała. Turniej potrwa do soboty. Aktualnie w klasyfikacji generalnej PŚ prowadzi Sadowska przed Motriczko. Szczecińska zawodniczka w swojej karierze trzykrotnie wygrywała końcową klasyfikację Pucharu Świata (w 2016, 2017 i 2022 roku). (mij)