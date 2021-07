Warcaby. Natalia Sadowska prowadzi w MŚ, Jacek Pawlicki prezydentem FMJD!

W V rundzie rozgrywanych w Tallinie mistrzostw świata warcabistek Natalia Sadowska (Admirał PC BEST Szczecin) pokonała Estonkę Karmen Kuusik i jest samodzielną liderką z 9 punktami. Tuż za nią z 8 punktami są: Matrena Nogowicyna z Jakucji i Viktoria Motriczko z Ukrainy, a aktualna mistrzyni świata Tamara Tansykkużyna z 7 punktami zajmuje 4. miejsce.

Przypomnijmy, że dotychczas na MŚ w Estonii Natalia Sadowska zremisowała z Olgą Fedorowicz (Białoruś) i pokonała rodaczkę Arletę Flisikowską oraz Triinu Jalg (Estonia), a także Lublyanę Turly (USA). Jako ciekawostkę podajmy, że autorem zdjęć dla „Kuriera Szczecińskiego" jest Frank Teer, który jest... sędzią turnieju o mistrzostwo świata.

W trakcie mistrzostw w sobotę odbył się kongres, czyli sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie delegatów Światowej Federacji Warcabowej (FMJD), podczas którego szczecinianin Jacek Pawlicki (prezes klubu Admirał PC BEST) został wybrany nowym prezydentem. Poparło go 54,29% głosujących. Polski akcent był również na stanowisku wiceprezydenta, ponieważ został nim pochodzący z wielkopolskich Rakoniewic, a mieszkający od 35 lat we Francji - Ryszard Przewoźniak. ©℗ (mij)