Warcaby. Natalia Sadowska blisko sukcesu

Natalia Sadowska (z lewej) gra z późniejszą triumfatorką z Lishui, Chinką Sai Ya, a partia zakończyła się remisem. Fot. Admirał PC BEST

W Lishui w Chinach zakończył się kolejny turniej Pucharu Świata w warcabach Xingqiu Cup, a w 12-letniej historii cyklu PŚ po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium stanęła Chińska warcabistka Sai Ya, wyprzedzając Natalię Sadowską (Admirał PC BEST Szczecin) i aktualną mistrzynię świata Viktorię Motriczko z Ukrainy.

Do końca obecnej edycji Pucharu Świata w warcabach pozostał już tylko jeden turniej, czyli PolishOpen, który właśnie rozpoczął się w podwarszawskim Julinku. Do końcowej klasyfikacji PŚ liczą się najlepsze cztery wyniki. Prowadząca obecnie Sadowska zgromadziła 585 punktów, a wiceliderująca Motriczko - 532. Pierwsze miejsce w końcowej klasyfikacji może przypaść ukraińskiej arcymistrzyni wyłącznie w sytuacji gdyby nie tylko zwyciężyła w Polish Open, ale wygrała w nim również wszystkie partie. W praktyce to jest mało realne. W dotychczasowych 8 edycjach PŚ Sadowska wygrywała trzykrotnie: w 2016, 2017 i 2022 roku. (mij)

