Warcaby. Mistrzyni świata i Europy na podium w Książnicy Szczecińskiej [GALERIA]

Natalia Sadowska podczas sobotnich zmagań w Książnicy Szczecińskiej. Fot. Dariusz GORAJSKI

W sobotę w auli Książnicy Szczecińskiej odbył się warcabowy turniej PC BEST Cup, w którym po wielogodzinnych zmaganiach zwyciężył Filip Kuczewski (Roszada Lipno), wyprzedzając reprezentantów Admirała PC BEST Szczecin, Bartosza Dolińskiego i Natalię Sadowską, a przypomnijmy, że brązowa medalistka to zdaniem naszych Czytelników najlepsza sportsmenka województwa zachodniopomorskiego Anno Domini 2024, bo została najwyżej sklasyfikowana spośród kobiet w jubileuszowym 70. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego" na 10 najlepszych sportowców regionu, zajmując w generalnej plebiscytowej klasyfikacji wysoką 4. lokatę tuż za podium. Przy okazji sobotniej imprezy plebiscytowe nagrody wręczył jej prezes, redaktor naczelny naszej gazety Roman Ciepliński. (mij)