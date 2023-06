Warcaby. Dwa srebra Natalii Sadowskiej na finiszu

Natalia Sadowska z trofeami zdobytymi nie tak dawno w Curacao. Fot. archiwum

Po drużynowych mistrzostwach Europy w warcabach klasycznych we włoskiej Toskanii, w których Polki z Natalią Sadowską (Admirał PC BEST Szczecin) w składzie zdobyły złoty medal, w tym samym miejscu odbyły się jeszcze drużynowe mistrzostwa Europy w warcabach szybkich (tempo gry 15 minut dla zawodniczki plus 5 sekund na posunięcie) oraz warcabach błyskawicznych (tempo 5 minut dla zawodniczki plus 3 sekundy na posunięcie), a w obu tych turniejach Natalia Sadowska z drużyną zdobyła srebrne medale, ustępując jedynie zawodniczkom z Ukrainy.

Szczecińska warcabistka może się więc poszczycić aż sześcioma aktualnymi medalami mistrzostw Europy! Przypomnijmy bowiem, że ubiegłym roku w Belgii wygrała indywidualnie zarówno w grze z klasycznym tempem jak i turniej szybki oraz błyskawiczny (pierwszy taki przypadek w historii!). Jest więc aktualną czterokrotną mistrzynią kontynentu i dwukrotną wicemistrzynią.

Wszystkie najbliższe plany Natalii Sadowskiej są teraz podporządkowane mistrzostwom świata kobiet, które rozpoczną się w Curacao 28 września. To szczęśliwe miejsce dla naszej zawodniczki, bo m.in. w 2021 roku wygrała tam Puchar Świata kobiet oraz stanęła na najniższym stopniu podium w klasyfikacji Open wyprzedzając wielu arcymistrzów.©℗

