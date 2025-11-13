Warcaby. Brąz mistrzostw świata Natalii Sadowskiej

Natalia Sadowska (z lewej) po raz kolejny znalazła się na podium mistrzostw globu. Fot: Chińska Federacja Warcabowa (CDA)

Reprezentantka Admirała PC BEST Szczecin, arcymistrzyni Natalia Sadowska, wywalczyła w chińskim Lishui brązowy medal w mistrzostwach świata w warcabach szybkich, czyli w tzw. rapidzie, gdzie przeciwnicy mają na rozegranie partii po 15 minut plus 5 sekund na każde posunięcie.

Turniej był niezwykle wyrównany, o czym najlepiej świadczy fakt, że pierwsza czwórka ukończyła zawody z takim samym dorobkiem punktowym i o kolejności miejsc decydowało wartościowanie. Nie wchodząc w techniczne szczegóły zbyt głęboko, podajmy, że sumuje się punkty przeciwniczek z którymi zawodniczka grała, a Polka przegrała złoto o jeden punkt wartościowania, lecz z drugiej strony zaznaczmy, iż gdyby miała jeden punkt mniej. znalazłaby się poza podium. Pierwsze dwa miejsca na podium wywalczyły chińskie arcymistrzynie: Zhang You i Gangsuhe Saiya, a tuż za podium uplasowała się ukraińska mistrzyni świata Wiktoria Motriczko. Nasza zawodniczka po MŚ nie wraca do Polski, lecz pozostaje w Lishui na dłużej, bo właśnie rozgrywany jest tam turniej Pucharu Świata. (mij)





