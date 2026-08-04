Wakeboard, Wakeskate. Floating Szczecin na podium

Reprezentanci szczecińskiego Floatingu wywalczyli sporo medali. Fot. Simona SUPINO

W Wake Parku nad Jeziorem Głębokim odbyły się bardzo widowiskowe mistrzostwa Polski w wakeboardzie i wakeskacie na małym wyciągu, zorganizowane na zlecenie Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego przez Klub Sportowy Floating Szczecin, a gospodarze imprezy wywalczyli sporo medali.

REKLAMA

W najbardziej prestiżowej formule open wicemistrzami kraju w wakeboardzie zostali Julia Butrym i Dominik Oberlan, a ten drugi wywalczył ponadto srebrny krążek kategorii open w wakeskacie. Ponadto w innych kategoriach w wakeboardzie złoto wywalczyli Patrycja Kordowska i Piotr Pawelczyk, a srebro zdobyli Maja Lisowska oraz Agata Kędziorska, zaś brązowym krążkiem uhonorowana została Karolina Panczuk.



Te dwie widowiskowe dyscypliny sportów wodnych stają się coraz popularniejsze i chętnie uprawiane ale nie wszyscy kibice orientują się w szczegółach, więc przypominamy, że wakeboarding, powstały z połączenia nart wodnych, snowboardingu i surfingu, to sport wodny polegający na płynięciu po powierzchni wody na desce, trzymając się liny ciągniętej przez łódź lub za pomocą wyciągu. Natomiast wakeskating to sport wodny i adaptacja wakeboardingu, w której wykorzystuje się deskę o podobnej konstrukcji, wykonaną z klonu lub włókna szklanego, lecz w przeciwieństwie do wakeboardingu, zawodnik nie jest w żaden sposób przywiązany do deski, podobnie jak w przypadku deskorolki, od której pochodzi nazwa. (mij)

REKLAMA