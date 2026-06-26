Uczeń Cruyffa poprowadzi Pogoń. Znakomity piłkarz i trener po przejściach zawitał do Szczecina

Hiszpan Oscar Garcia zastąpił Thomasa Thomasberga w roli pierwszego trenera Pogoni Szczecin. Zmiana trochę niespodziewana, ale w przypadku właściciela i głównego decydenta klubu Alexa Haditaghiego, zaskakujące ruchy dziwić nie mogą.

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Jeśli chodzi o nowego trenera, sprawdziło się przysłowie: „Co się odwlecze, to nie uciecze", gdyż Hiszpan był przymierzany do stołka trenerskiego Pogoni przed 9 miesiącami, ale wówczas wybór padł na kolegę po fachu z Danii.

Nadszedł odpowiedni czas

– To nie był dobry czas dla Pogoni, ani dla mnie, żebym tu trafił – skwitował dyplomatycznie Garcia pytanie o sytuację sprzed miesięcy, gdy rozpatrywana była jego kandydatura. W lutym tego roku Hiszpan został zatrudniony przez Ajax Amsterdam, najpierw jako trener zespołu U-21, a kilka tygodni później objął pierwszą drużynę występującą na „Johan Cruyff Arena”, a nazwisko holenderskiej ikony piłki przewija się w życiorysie nowego trenera Pogoni często.

W minionym sezonie Ajax pod wodzą Hiszpana w ostatniej chwili zapewnił sobie miejsce w europejskich pucharach, pokonując w decydującym meczu po rzutach karnych Utrecht, ale praca Garcii dobiegła końca. Kim jest 53-letni Garcia urodzony w Sabadell? Na pewno był bardzo dobrym piłkarzem, który w barwach Barcelony czterokrotnie wygrywał mistrzostwo Hiszpanii u boku takich gwiazd jak Ronaldo, Ronald Koeman, Luis Figo czy Pep Guardiola. Na wymienienie jego wszystkich znanych kolegów z boiska zabrakłoby miejsca.

Jego talent piłkarski w młodzieżowych drużynach „Barcy” dostrzegł Johan Cruyff prowadzący wówczas pierwszy zespół. Dał mu szansę w sezonie 1992/93 zakończonym mistrzostwem Hiszpanii. W sezonie 1995/96 również mistrzowskim dla „Dumy Katalonii” okazał się najlepszym strzelcem zespołu, choć nie był klasycznym napastnikiem, a pomocnikiem. Garcia zaliczył 4 występy w reprezentacji Hiszpanii, ale olimpijskiej, podczas Igrzysk w Atlancie (1996 rok).

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