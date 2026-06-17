Turniej Ultimate Frisbee

Na zdjęciach: Drużyny biorące udział w rywalizacji. Fot. Paweł ŻELAZOWSKI

W Choszcznie odbył się turniej Ultimate Frisbee, w którym wystąpiło 11 drużyn o często budzących uśmiech nazwach: „Koziołki Matołki” (Szczecin), „#967” (Szczecin), „Ultimatum” (Gdańsk), „Pasztetin” (Szczecin), „RJP” (Warszawa), „Brickers” (Norwegia), „Do Brzuszka” (Wrocław), „Uwaga Pies!” (Poznań), „Pickup” (zawodnicy z różnych klubów), „Albatros” (Szczecin) oraz „PUFF” (Poznań).



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W Choszcznie odbył się coroczny turniej ultimate frisbee organizowany przez klub 967 Ultimate Frisbee Szczecin. W rywalizacji uczestniczyło aż 11 drużyn – dziesięć z Polski i jedna z Norwegii. Wśród nich był, również znany już czytelnikom „Kuriera Szczecińskiego” „Albatros Szczecin”. Dla młodych zawodników „Albatrosa” był to pierwszy poważny sprawdzian umiejętności i okazja do zebrania bezcennego doświadczenia w rywalizacji turniejowej. Jak podkreśla Maja Żukowska, zawodniczka „Albatrosa”, celem wyjazdu nie była wyłącznie walka w zawodach o punkty o jak najwyższe miejsce w klasyfikacji.

– Przyjechaliśmy szlifować umiejętności, zdobywać nowe doświadczenie i zapoznać kilkoro nowych członków drużyny ze specyfiką meczów turniejowych. Takie zawody to też świetna okazja do spotkania i zabawy ze znajomymi z innych ekip – mówi Maja Żukowska. – Turniej był również okazją do sprawdzenia elementów gry ćwiczonych podczas regularnych treningów, które odbywamy ze sobą. Trenujemy konkretne zagrania i rzuty, które sprawdzają się w czasie wietrznej pogody. Spotykamy się we wtorki i czwartki o godz. 17.45 na szkolnym boisku przy ul. Orawskiej 1 w Szczecinie i poza luźną grą, za każdym razem testujemy nowe rozwiązania taktyczne z naszymi trenerami – Pawłem Kowalskim i Mateuszem Kowalskim.

Turniej wygrały „Koziołki Matołki” ze Szczecina, drugie miejsce zajęła także drużyna ze Szczecina – „#967”, a trzecie „Ultimatum” z Gdańska. „Albatros” zajął 10. miejsce. Dla rozwijającej się drużyny wynik był jednak sprawą drugorzędną. Najważniejsze okazały się doświadczenie zdobyte podczas meczów z bardziej ogranymi zespołami oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w turniejowych warunkach. Przypomnijmy, że 20 stycznia br. mieliśmy okazję obserwować trening pokazowy drużyny „Albatros".

Ultimate frisbee to bezkontaktowa dyscyplina sportu, w której rywalizują dwa siedmioosobowe zespoły. Mecz rozgrywany jest na prostokątnym boisku o wymiarach 100 na 37 metrów, z wyznaczonymi na obu końcach strefami punktowymi o długości 18 metrów. Celem gry jest zdobywanie punktów poprzez złapanie frisbee w polu punktowym przeciwnika. Sport ten wyróżnia się nie tylko widowiskowością i dynamiką, ale także zasadą fair play, ponieważ zawodnicy sami czuwają nad przestrzeganiem przepisów. Turniej w Choszcznie był dla młodych szczecińskich zawodników kolejnym krokiem w sportowym rozwoju i okazją do sprawdzenia swoich umiejętności na tle drużyn z Polski oraz zagranicy.

Jarosław BZOWY

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