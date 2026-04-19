Niedziela, 19 kwietnia 2026 r. 
Tenis stołowy. Zwycięstwo Szczecinian na zakończenie

Data publikacji: 19 kwietnia 2026 r. 07:08
Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2026 r. 08:25
Tenis stołowy. Zwycięstwo Szczecinian na zakończenie
 

W ostatniej kolejce I ligi tenisistów stołowych Griffin's-Spin Szczecin sprawił niespodziankę swoim kibicom i wygrał na wyjeździe z zespołem Kings of the Table Przeźmierowo 6:4, kończąc rozgrywki w środku tabeli na 5. miejscu z dorobkiem 18 punktów. 

Gospodarze wystąpili bez Adriana Więcka i Duńczyka Daniela Simonsena, którzy grali w pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi drużynami. W szczecińskiej drużynie punktowali: Łukasz Jarocki (2,5), Bartosz Dobrowolański (2), Kamil Nalepa (1) i Arkadiusz Żuk (0,5). Dla miejscowych punkty wywalczyli: Patryk Bielecki (2,5) i Jakub Perek (1,5), a oprócz nich wystąpili jeszcze: Karol Dzida i Michał Kaźmierczak. ©℗ (PR)

