Tenis stołowy. WTK w Sianowie

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej Darz Bór Karnieszewice wygrał na wyjeździe z drugim zespołem KS AZS AWFIS BALTA Gdańsk II 9:1.

- Zdecydowanie okazalsze zwycięstwo niż w spotkaniu u siebie 6:4. Na uwagę zasługują zwycięstwa braci Szarmach nad Arturem Danielem. Dobrą formę złapał też Marchlewski, co jest dobrym prognostykiem przed następnymi meczami - ocenia spotkanie Rafał Buczek grający trener Top-Spinu Szczecin.

###

W meczu I ligi kobiet grupy północnej UKS Chrobry pokonał u siebie zespół UKS DOJLIDY Białystok 6:4.

- Chrobry wygrał ten mecz deblami. Knyszewska ciągle w wysokiej formie. W zespole gości na uwagę zasługuję Skwarek, która zdobyła dwa punkty. Jest to szesnastoletnia zawodniczka, która poczyniła w ostatnim czasie duży postęp. Chrobry może awansować do ekstraklasy kobiet. Jeżeli jednak chce tam występować, to musi pozyskać dużego sponsora - ocenia spotkanie i zawodniczki R. Buczek.

###

W miniony weekend grała również II liga tenisa stołowego mężczyzn grupy północnej. Za nami dziesiąta kolejka spotkań. STS Dębno zremisował na wyjeździe z KTS Koszalinianin Koszalin 5:5, zaś UKS Champion Police wygrał u siebie z UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 6:4. To spotkanie rozegrane zostało dwa tygodnie wcześniej. Z powodu koronawirusa, dwa inne mecze z tej kolejki przełożone zostały na inny termin.

- Koszalin walczy o każdy punkt. Zagrali dobre spotkanie i jest to dla nich dobry wynik. W Dębnie grę ciągnie dwóch zawodników, ale jest to za mało, żeby wygrywać spotkania. W drugim pojedynku dobra postawa zespołu z Polic. Zadecydowała dyspozycja dnia - opisał rozegrane spotkania R. Buczek.

###

W naszym województwie grała również III liga tenisa stołowego. W grupie mistrzowskiej Trzynastka Szczecin ograła KTS Kołobrzeg I 10:4, zaś UKS Champion Police II pokonał Technik Świdnik I 10:5. W grupie spadkowej KS ATS Stargard I wygrał z UKS Team Tenis 2005 Białogard 10:8, a STLA Szczecinek I pokonał LUKS Gryfice 10:4. W grupie spadkowej UKS-T VICTORIA Chojna pokonała LKS Mewa Resko 10:8.

- Paweł Kociuba wygrał wszystkie swoje pojedynki i nie jest to zaskoczenie. Na tym poziomie to jeden z najlepszych zawodników. Dobrze zapunktował też Kukkuk, który grał kiedyś w lidze niemieckiej. Cała jego rodzina jest związana z tenisem stołowym. U gości najlepszy był Szmagliński, który zdobył dwa punkty. Jeżeli chodzi o drugi zespół z Polic, to najlepszy był Szarycki. Nie może to dziwić, bo to zawodnik, który w tej drużynie trenuje najwięcej i wygrywa swoje mecze. Mecz w Stargardzie bardzo wyrównany. W zespole gości 4 punkty zdobył Dzida, zaś u gospodarzy 3.5 punktu uzyskał Dobrzański, starszy zawodnik o stylu defensywnym. To, że Stargard był gospodarzem i grał u siebie mogło zadecydować o końcowym wyniku. Atut własnej hali mógł mieć znaczenie. Szczecinek niedawno grał w II lidze, więc jego zwycięstwo nad Gryficami nie jest zaskoczeniem - podsumował kolejkę R. Buczek.

###

23 stycznia w Sianowie rozegrano trzeci WTK Juniorów oraz drugi WTK Skrzatów.

Wśród dziewczyn zwyciężyła Oliwia Będzik (Griffin's Spin Szczecin), która w finale pokonała Zuzannę Kmiecik (Griffin's Spin Szczecin). Trzecie miejsce przypadło Magdzie Idzik (Chrobry Międzyzdroje).

Jeżeli chodzi o chłopców, to najlepszy był Mikołaj Olejnik (Visonex LUKS TOP Wierzbięcin), który w finale pokonał Huberta Wajdę (Visonex LUKS TOP Wierzbięcin). Trzeci był Konrad Lisek (Technik Świdwin).

Wśród skrzatów triumfowali: Dorota Plonder (Sucha Koszalińska), przed Hanną Jelonek (Chrobry Międzyzdroje). Trzecia była Hanna Sztombka (Teniga Szczecin).

Jeżeli chodzi o chłopców to triumfował Olivier Czuczak (KTS Koszalinianin Koszalin), drugi był Adam Wroński (Sucha Koszalińska), a trzeci Antoni Antończak (Teniga Szczecin).

- Od najmłodszego wieku Teniga Szczecin pokazuje dobry proces szkolenia. Ilościowo i jakościowo. W przyszłości rośnie nam dobre, młode pokolenie, gotowe do fachowego kształcenia w klubach - powiedział R. Buczek.

###

Za nami drugi amatorski turniej w Fabryce Energii. Jest to nowy cykl rozgrywek. Zawody odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- Przybyło 25 zawodników. Turniej przebiegł sprawnie. Każdy pograł na swoim poziomie. Od początku istnienia rozgrywek sklasyfikowanych zostało 83 zawodników. Na zawodach panuje sportowa atmosfera. Przyjeżdżają do nas zawodnicy ze Szczecinka, Pyrzyc, Słupska, Kołobrzegu, ale również z Niemiec i Danii. W minioną niedzielę rozdaliśmy nagrody za poprzedni cykl - zakończył R. Buczek.

###

Klub TOP-SPIN Szczecin rozpoczyna nabór do sekcji w Stargardzie, a w ferie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia do Fabryki Energii.

###

Dnia 29 stycznia br. w MABO ZONE CLUB odbędzie się turniej „bez spiny”, który organizuje firma TPMyśliwiec. Zawody odbędą się w jednej kategorii, a ilość miejsc jest ograniczona i wynosi maksymalnie 32 zawodników. Start turniej planowany jest na godzinę 12.

###

Dnia 30.01.2022 r. w hali sportowej GCSiR w Bierzwniku odbędą się Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego w tenisie stołowym. Turniej będzie miał 4 kategorie: dla dzieci, grupy do 45 lat, powyżej 45 lat oraz kategoria zamknięta dla osób zamieszkałych w w/w powiecie. Zawodników obowiązuje wpisowe do puszki WOŚP.

PR