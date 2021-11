Tenis stołowy. Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne w Stepnicy

21. listopada br. w Stepnicy odbył się II WTK Kadetek i Kadetów oraz I WTK Skrzatek i Skrzatów.

- Wśród dziewcząt wygrała Magda Idzik z „Chrobrego” Międzyzdroje, która gra u nas nietypowym uchwytem piórkowym. Za nią uplasowała się Zuzanna Kmiecik z „Griffin's Spin” Szczecin. Jeżeli chodzi o chłopców, to najlepszy był Cyprian Marczak z KTS „Koszalinianin” Koszalin, wyprzedzając Konrada Pyrę z klubu „Visonex” Wierzbięcin. Marczaka z wyraźnymi sukcesami trenuje jego ojciec, który wychował m. in. obecnego reprezentanta Polski - Jakuba Dyjasa. Od kilku lat Marcin Marczak techniki treningowe bierze od Jerzego Grycana, który w PZTS zajmuje się walidacjami trenerskimi oraz programami m. in. „Pingpongowe marzenia”. Jerzy Grycan w latach 80-tych zeszłego stulecia przez dwa sezony był trenerem Stali Stocznia Szczecin, a następnie przez wiele lat trenerem kadry narodowej kobiet i mężczyzn. Finał był zacięty i pasjonujący, rośnie nam dwóch dobrych zawodników. Pyra jest ambitny i na pewno pojedzie na dodatkowe eliminacje, bo awans na turniej ogólnopolski wywalczył bezpośrednio tylko zwycięzca. Wśród skrzatów WTK wygrali: Dorota Plonder z UKS Sucha Koszalińska i Olivier Czuczak z KTS „Koszalinianin" Koszalin - opisuje kwalifikację R. Buczek grający trener „Top-Spin” Szczecin.

###

Ostatniej soboty, w 1. lidze kobiet grupy północnej, dziewczyny z UKS „Chrobry” Międzyzdroje zremisowały na wyjeździe z drużyną „POLMLEK” OSIR Lidzbark Warmiński 5:5 i nadal zajmują pierwsze miejsce w tabeli.

- Analizując składy przed meczem, obstawiałem wynik 6:4 dla Chrobrego. Trzeba pochwalić Knyszewską za dwa zwycięstwa w singlu. Łebek też ładnie zagrała - niespodziewanie pokonała Bogdanowicz 3:2. Liczyłem, że dziewczyny wygrają oba deble, ale tak się nie stało. Najlepsza u rywalek i w całym meczu była Szymczak. Jeden punkt przywieziony z Lidzbarka Warmińskiego uważam za cenny - mówi R. Buczek.

###

W meczu 1. ligi mężczyzn grupy północnej „Darz Bór” Karnieszewice pokonał na wyjeździe „KAMIX ATS MAŁE TRÓJMIASTO” Rumia 6:4 i plasuje się na wysokim, drugim miejscu w tabeli.

- Woskowicz wygrał swoje spotkania, zdobywając komplet punktów. Tenmecz właściwie rozstrzygnął się deblach. Zaskoczył mnie pozytywnie Tabor, który też zapunktował. Słabiej wypadł Marchlewski, przegrywając rywalizację z Kaproniem. Wśród gospodarzy najlepszy okazał się Alan Woś. Nic dziwnego, bo jest to niezwykle doświadczony i solidny gracz. Zwycięstwo gości cieszy, gdyż spodziewałem się tutaj remisu 5:5 - ocenia spotkanie R. Buczek.

###

W miniony weekend grała również 2. liga mężczyzn grupy północnej. STS Dębno przegrało na wyjeździe z pierwszym zespołem „Visonexu LUKS TOP” Wierzbięcin 4:6, UKS „Champion" Police uległ u siebie drużynie „Top-Spin BABOLAT” Szczecin 3:7, zaś KTS „Koszalinianin” Koszalin przegrał dwa mecze z: UKS „Nałęcz II RSP Lubosina” Ostroróg 4:6 oraz UKS „Nałęcz I Majster” Ostroróg 0:10.

- Visonex prowadził już 6:1 i będąc pewnym zwycięstwa, wprowadził zawodnika rezerwowego. Jemilianowicz zrobił swoje i jest niekwestionowanym liderem tej drużyny, która plasuje się na szczycie ligowej tabeli. Wynik mojego zespołu cieszy, ale nie był to łatwy mecz. Prowadziliśmy 3:1,a po deblach 4:2. Miałem obawy, co będzie dalej i raczej w pełni nie kontrolowaliśmy tego spotkania. Zawsze ciężko gra się nam w Policach. Prawdopodobnie drużyna z Koszalina spadnie po tym sezonie z 2. ligi. Porażka 0:10 z pierwszym zespołem Ostrorogu mówi o różnicy klas - wyjaśnia minioną kolejkę R. Buczek.

###

Za nami również piąty amatorski turniej w Fabryce Energii. Zawody odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie przy ulicy Łukasińskiego 110. Wpisowe wynosi 20 zł. Zapraszamy.

- Odnotowujemy stały progres w zakresie frekwencji. Tym razem rywalizowało 31 osób. Zawiązują sie nowe znajomości, a poziom rozgrywek rośnie. Przyjeżdżają do nas miłośnicy tenisa ze Stargardu, Dębna, Szczecinka, a nawet z Koszalina czy Słupska - zakończył R. Buczek.

PR