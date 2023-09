Tenis stołowy. Wioślarstwo. Złoty Start Szczecin

Szczecinianie po zdobyciu złota. Fot. Julia Kowacic

To był niezwykle intensywny weekend dla reprezentantów Klubu Sportowego Inwalidów Start Szczecin! Natalia Partyka i Patryk Chojnowski walczyli w mistrzostwach Europy w tenisie stołowym rozgrywanych w Sheffield, a Jolanta Majka, Michał Gadowski i Arkadiusz Skrzypiński rywalizowali w mistrzostwach świata w wioślarstwie, które odbyły się w Belgradzie. W obu miejscach stawką obok medali były też kwalifikacje na paraigrzyska Paryż 2024. Czwórce reprezentantów szczecińskiego klubu udało się wywalczyć przepustki do francuskiej stolicy!

Natalia Partyka i Patryk Chojnowski zdobyli zgodnie po 3 złote medale. Tytuły indywidualne oznaczały też zapewnienie sobie prawa gry w turnieju paraolimpijskim. Dodatkowo wspólnie triumfowali w mikście, a na dokładkę także w grze podwójnej - Natalia Partyka z Karoliną Pęk, a Patryk Chojnowski z Piotrem Grudniem.

Z kolei wioślarze, Jolanta Majka z Michałem Gadowskim, awansując do finału A mistrzostw świata kwalifikację już wypełnili. Ale w wielkim finale popisali się chyba najlepszym startem w tym roku. Mimo, że płynęli pod wiatr, co wybitnie naszemu duetowi nie sprzyja (przy ich konkretnych dysfunkcjach stawów), wydłużyli ruch wioseł w wodzie, świetnie wypełnili założenia taktyczne i zdobyli złoto! Dla Jolanty Majki to już ósmy medal wioślarskich mistrzostw świata.

- Jestem bardzo szczęśliwa, popłynęliśmy rewelacyjnie, nie mogę jeszcze złapać oddechu, ale było warto - podkreśliła zaraz na mecie Jolanta Majka.

- Zrealizowaliśmy założenia w stu procentach, wszystko co zaplanowaliśmy na finał udało się w odpowiednim momencie przełożyć na wydarzenia na wodzie, ale teraz na przynajmniej dwa tygodnie nie ruszę wiosła, obiecuję - to już słowa Michała Gadowskiego.

Arkadiusz Skrzypiński ostatecznie przypłynął jako szósty w finale B, zajmując 12 miejsce na świecie. W jego wypadku ewentualnej kwalifikacji na paraigrzyska trzeba będzie szukać już w przyszłym roku. (mij)