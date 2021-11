Tenis stołowy. UKS Chrobry liderem

W meczu I ligi kobiet grupy północnej tenisistek stołowych UKS Chrobry pokonał na wyjeździe zespół Energia Manekin Toruń 10:0.

- Drużyna z Torunia jest bardzo młoda. Średnia wieku zespołu to 15 lat. Jeszcze wiele spotkań przed nimi. Natomiast u nas jest bardzo doświadczona ekipa. Cieszy wygrana do zera, dziewczyny były skupione do końca meczu i w całym spotkaniu straciły tylko jednego seta - mówi Rafał Buczek grający trener Top-Spinu Szczecin.

Zespół z nad morza plasuje się obecnie na 1 miejscu w tabeli, mając 4 wygrane i jeden remis, który przydarzył się 17 października w meczu z zespołem MRKS Gdańsk.

- Dziewczyny z Gdańska pokazały pazur. Ten wynik jest lekką niespodzianką, gdyż myślałem, że Chrobry wygra to spotkanie. Mecz ten miał się odbyć w listopadzie, ale został przełożony. Przekładanie spotkań źle wpływa na przygotowania do zawodów i możliwe, że miało to wpływ na wynik końcowy - kontynuuje R. Buczek.

UKS Międzyzdroje ma realną szansę na awans bądź baraże do kobiecej Ekstraklasy tenisa stołowego.

- Nie będę zaskoczony jeśli wygrają grupę północną 1 ligi kobiet. Sam proces wejścia i kontynuacji gry w Ekstraklasie, generuje jednak znaczne koszty i tu należałoby poszukać sponsorów, gdyż wspaniale byłoby wyjeżdżać na mecze Ekstraklasy kobiet do słonecznych Międzyzdrojów - rozmarzył się R. Buczek.

###

W meczu I ligi mężczyzn grupy północnej Darz Bór Karnieszewice przegrał na wyjeździe z pierwszym zespołem Palmiarni Zielona Góra (I) 2:8.

- Niespodzianki nie było. Palmiarnia jest liderem i są najmocniejszym zespołem w tej lidze. Woskowicz powalczył z Wachowiakiem, ale przegrał 2:3. Natomiast najsłabszym punktem u gospodarzył był Żelengowski, który przegrał dwa swoje pojedynki. Wynik oddaje przebieg spotkania. Palmiarnia chce awansować do Superligi - wyjaśnia R. Buczek.

###

W miniony weekend grała również druga liga tenisa stołowego mężczyzn grupy północnej. STS Dębno rozegrał na wyjeździe spotkania z UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg (4:6) oraz UKS Nałęcz I Majster Ostroróg (1:9). Top-Spin BABOLAT Szczecin pokonał na wyjeździe KTS Koszalinianin Koszalin 7:3, a Champion Police przegrał u siebie z pierwszym zespołem Visonexu LUKS TOP (I) 3:7.

- Jeżeli chodzi o mecz mojej drużyny i Visonexu, to obyło się bez niespodzianek. Dębno przegrało obydwa spotkania, podejmują tylko walkę z drugim zespołem z Ostrorogu. Nie mieli szans z pierwszym. To młody zespół. Obecna czołówka w wielkopolsce, grająca szybki tenis. Trochę powalczyli Sawoch i Kowalczyk, ale i tak przegrali obydwa spotkania - zakończył R. Buczek.

###

Na ćwierćfinale zakończył swój start w WTT Contender Tunis 2021 Jakub Dyjas. Polak w 1/4 finału uległ rozstawionemu z numerem drugim Quadri Aruną z Nigerii 1:3 (8:11, 11:7, 6:11, 6:11).

Poza porażką z Quadri Aruną, wychowanek KTS-u Koszalinianin Koszalin w WTT Contender Tunis 2021 pokonał Emmanuela Lebessona (Francja), Ruwena Filusa (Niemcy), a w eliminacjach Hunora Szocsa (Rumunia) i Mahmouda Helmy (Egipt).

###

31 października w Krzyżu Wielkopolskim odbył I memoriał Szymona Czerwińskiego. W kategorii „Młodzi” (1982 i młodsi) wygrał Marcin Woskowicz (Darz Bór Karnieszewice), „Weterani”(1981-1962) wygrał Marcin Marchlewski (Darz Bór Karnieszewice), zaś w kategorii „Nestorzy” (1961 i starsi), czwarte miejsce zajął Janusz Żukowski (UKS Champion Police).

###

Za nami drugi turniej amatorów w Fabryce Energii. Prowadzi Wojciech Dzięgielewski, przed Cezarym Gregorukiem, a trzeci jest Zbigniew Świerczek. Zawody odbywają się co niedzielę, w Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego przy ul. Łukasińskiego 110. Wpisowe wynosi 20 zł. Zapraszamy.

- Warto nadmienić, że prowadzący Wojciech Dziegielewski jest bardzo zdyscyplinowany i co tydzień pojawia się już o 9.00 rano, przyjeżdżając spod Pyrzyc - chwali zawodnika R. Buczek.

(PR)