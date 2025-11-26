Tenis stołowy. Powrót do przeszłości Patryka Chojnowskiego

Reprezentant klubu z grodu Gryfa prezentuje wywalczone w Szwecji medale. Fot. KSI Start Szczecin

Nasz paraolimpijski mistrz z Paryża Patryk Chojnowski (KSI Start Szczecin), podczas mistrzostw Europy w tenisie stołowym niepełnosprawnych, rozgrywanych w szwedzkim mieście Helsingborg, zdobył trzy medale, w tym dwa złote, a w mikście pomogła mu była koleżanka klubowa Natalia Partyka.

Najpierw w grze pojedynczej Chojnowski bez większych problemów dotarł do finału, a w nim pokonał Lucę Bakicia z Macedonii 3:1 (12:10, 11:4, 9:11, 11:3). W grze mieszanej, wraz z Natalią Partyką, grał systemem każdy z każdym i wygrał wszystkie pojedynki (dwukrotnie Niemcami, z Polakami oraz Węgrami) nie tracąc nawet jednego seta! Na koniec przyszło reprezentantowi Startu powalczyć w grze podwójnej z duecie z Piotrem Grudniem, ogrywając pary z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Francji, by w finale przegrać z duetem z Ukrainy (Lew Kac oraz Ivan Mai) 1:3 (2:11, 13:11, 6:11, 6:11).

Chojnowski zdobył już w swej karierze15 złotych medali mistrzostw Europy, a ciekawostką jest fakt, że w Helsingborgu dwa z nich zdobył już w 2019 roku, a więc powrót do przeszłości w to samo miejsce okazał się bardzo szczęśliwy. (mij)

