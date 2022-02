Tenis stołowy. Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego

W bierzwnickiej hali rozegrano Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego w tenisie stołowym. Okazją był 30 finał WOŚP. Obecny na zawodach był Marek Kibała prezes ZPZTS, który podziękował wójt Gminy Bierzwnik - Anecie Kołudzie, za wkład pracy w rozwój tenisa stołowego.

Dzieci i młodzież otrzymały nagrody w postaci medali i dyplomów. Zwycięzcy w kategoriach seniorskich otrzymali medale, dyplomy i bony towarowe. Na wszystkich uczestników czekały słodycze, napoje i ciepły poczęstunek. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku.

Najlepszy skrzatem był Karol Chałan (LUKS Arabeska Pławno), zaś skrzatką Miriam Błaszczyk (UKS Optimum Lubacz). Wśród żaczek najlepsza była Maja Żwawiak, druga Lena Żwawiak, a trzecia Maja Mieszała - wszystkie UKS Optimum Lubacz. Wśród żaków wygrał Marcin Żwawiak, drugi był Szymon Kościółek, a trzeci Karol Filopa - wszyscy UKS Optimum Lubacz. Wśród młodziczek wygrała Kalina Żaczek (UKS Optimum Lubacz), najlepszy młodzik zaś to Karol Kulwas, który ukończył zawody przed Emanuelem Błaszczykiem i Jakubem Mieszałą. Wszyscy to zawodnicy klubu UKS Optimum Lubacz. Kategorię kadetek wygrała Angelika Nowak (UKS Optimum Lubacz), przed Wiktorią Kasprzak (LPUKS Wiktoria Zieleniewo). Wśród kadetów najlepszy był Damian Górski (KTS Perła Połczyn-Zdrój), drugi Jeremi Szewczyk, a trzeci Jakub Frydrych - obaj SP-3 Choszczno. W Kategoria OPEN wygrał Dominik Szymoniak, który zdobył Puchar Kierownika GOPS w Bierzwniku, drugi był Marcin Mulawka, a trzeci Dariusz Walczak. Wszyscy są zawodnikami klubu UKS Iskra Łasko. Kategorię do 45 lat wygrał Bartosz Dobrowolański (Griffin's Spin Szczecin), który zdobył Puchar Starosty Choszczeńskiego. Drugi był Dawid Wajda (Griffin's Spin Szczecin), a trzecią pozycję zajął Mikołaj Olejnik (Visonex LUKS TOP Wierzbięcin). Kategorię powyżej 45 lat wygrał Bogusław Tymejczyk, który zdobył Puchar Wójta Gminy Bierzwnik. Drugi był Janusz Żukowski (UKS Champion Police), a trzeci Roman Polewczak (KTS Perła Połczyn-Zdrój).

W dniach 28-30 stycznia odbyło się w Gdańsku Grand Prix Polski Seniorów, w którym Alicja Łebek (Chrobry Międzyzdroje) zajęła miejsce 9-12, zaś Marcin Woskowicz (Darz Bór Karnieszewice) ukończył turniej na miejscu 29-32.

- Alicja Łebek zagrała bardzo dobry turniej. Była blisko wygranej z Anną Węgrzyn, turniejową dwójką, lecz minimalnie przegrała to spotkanie (4:3). Bardzo dobry występ tej zawodniczki. Marcin Woskowicz trafił na najtrudniejszą grupę w turnieju, choć dziwi mnie jego porażka z Adrianem Spychałą. Gdyby trafił do innej, łatwiejszej grupy, to by z niej wyszedł - ocenił zawodników Rafał Buczek grający trener Top-Spinu Szczecin.

Za nami trzeci amatorski turniej w Fabryce Energii. Zawody odbywają się w każdą niedzielę, w Szczecinie, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- Turniej przebiegł sprawnie. Przybyło 21 zawodników, choć zapisanych było 34. Na zaistniałą sytuację wpływ miała pogoda. Każdy zagrał na tyle, ile potrafi, a poziom rozgrywek systematycznie się podnosi. Liczę, że w niedługim czasie na turnieju będzie około 40 osób - podsumował organizator zawodów R. Buczek.

29 stycznia w MABO B ZONE CLUB, odbył się w turniej tenisa stołowego pod nazwą "Bez spiny", w którym uczestniczyło wielu zawodników ze Szczecina i okolic. Do rywalizacji zgłosiło się 32 graczy (limit ustalony przez organizatora), ale na zawody przybyło tylko 27. Turniej wygrał Bartosz Dobrowolański (Griffin's Spin Szczecin), który w finale pokonał Krystiana Gaika (Top-Spin Szczecin) 3:0. Po zaciętym spotkaniu, trzecie miejsce zajął Rafał Szarycki (UKS Champion Police), który wygrał z Pawłem Kociubą (Trzynastka Szczecin) 3:0.

- Wysoki poziom rozgrywek. Od fazy pucharowej grali już najlepsi zawodnicy, którzy znają się ze spotkań ligowych. Po zaciętych spotkaniach wygrał Bartosz Dobrowolański. Organizacyjnie wszystko było w porządku - podsumował turniej R. Buczek.

W sobotę 29 stycznia, 74 tenisistów stołowych wsparło WOŚP, startując w turnieju o Puchar Burmistrza Stepnicy Andrzeja Wyganowskiego, z którego wpisowe trafiło do puszki wolontariuszy. Udało się zebrać kwotę 1900 zł. Głównym pomysłodawcą turnieju był Karol Kania, któremu w organizacji pomagali młodzi zawodnicy Zalewu Stepnica.

Turniej rozegrano w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii szkoła podstawowa wygrał Łukasz Koper (ZKS Zielona Góra), który wyprzedził Nikodema Czarnofa (UKS Zalew Stepnica). Trzeci miejsce zajął Jakub Zornig (STS Dębno). W kategorii OPEN zawody wygrał Dawid Kosiński (Griffin's Spin), drugi był Paweł Mazuryk (Griffin's Spin), a trzeci Nikodem Czarnof (UKS Zalew Stepnica). W kategorii powyżej 45 lat najlepszy okazał się Henryk Dzida (Team Tenis 2005 Białogard), drugie miejsce zajął Bogusław Tymejczyk (ATS Stargard), zaś trzeci był Mirosław Dobrzański (ATS Stargard).

- Dawid Kosiński jest wychowankiem klubu ze Stepnicy. Turniej wzorowo przygotowany przez Karola Kanię. Duża dawka pozytywnej energii - zakończył R. Buczek.

