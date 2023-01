Tenis stołowy. Ligowe zmagania

W miniony weekend grała I ligi kobiet grupy północnej. 21 stycznia Chrobry Międzyzdroje przegrał u siebie z zespołem Polmlek OSiR Lidzbark Warmiński 3:7, a punkty dla gospodyń zdobyły: Paulina Knyszewska 1.5, Julia Bartkiewicz 1 i Joanna Kiedrowska 0.5.

- Pierwsze spotkanie rozegrane w Międzyzdrojach. Rywalki Chrobrego to czołowe zawodniczki młodego pokolenia, które były faworytkami w tym meczu. Dla naszej drużyny nie jest to łatwy sezon, a najważniejszym celem jest utrzymanie zespołu w I lidze - opisał mecz Chrobrego Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

21. stycznia odbyło się spotkanie I ligi mężczyzn grupy północnej, w którym Darz Bór Karnieszewice wygrał u siebie z zespołem Energa Morliny Ostróda II 9:1. Punkty dla karnieszewiczan zdobyli: Karol Szarmach 2.5, Bartosz Szarmach 2.5, Marcin Marchlewski 2.5 i Marcin Woskowicz 1.5.

- Mecz bez historii. Wynik spotkania był na tyle pewny, że w jednym meczu mógł wystąpić młody zawodnik gospodarzy - Konrad Pyra, który przegrał swój pojedynek i był to jedyny punkt dla zespołu gości - opisał mecz Darz Boru R. Buczek.

###

W niedzielę 22. stycznia odbył się w Połczynie-Zdrój, drugi Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów i Skrzatek, w którym udział wzięło 39 zawodników.

Wśród skrzatek najlepsza była Hanna Jelonek (Chrobry Międzyzdroje), drugie miejsce zajęła Michalina Milewska (Enea Szczecin), a trzecie Milena Szymanowska (Iskra Łasko). Wśród skrzatów wygrał Julian Skrzypczak (Teniga Szczecin), drugi był Jakub Stańczyk (KTS Kołobrzeg), a trzeci Kacper Kocoń (Sucha Koszalińska).

- W rywalizacje bardzo mocno zaangażowane były wszystkie dzieci. Na 39 uczestników, aż 18 było z Tenigi Szczecin - 14 chłopców i 4 dziewczynki. Polski Związek Tenisa Stołowego wyróżnił zespół ze Szczecina i w ramach programu „pingpongowe marzenia” – nagrodził klub robotem i akcesoriami do gry. Pochwalić należy również ojca Hanny Jelonek, który prowadzi z córką treningi, a jego praca przynosi coraz większe efekty - opisał II WTK w Połczynie-Zdrój R. Buczek.

###

W miniony weekend odbyły się spotkania II ligi grupy północnej:

Trzynastka Szczecin - KTS Kołobrzeg 4:6 (10:0 vo)

Champion II Police - UKS Nałęcz Majster Ostroróg 4:6

Champion II Police - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 4:6

Champion I Police - UKS Nałęcz Majster Ostroróg 4:6

Champion I Police - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 8:2

Griffin’s Spin Szczecin - UKS Nałęcz Majster Ostroróg 7:3

Griffin’s Spin Szczecin - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 8:2

Visonex Wierzbięcin - UKS Nałęcz Majster Ostroróg 1:9

Visonex Wierzbięcin - UKS Nałęcz II RSP Lubosina Ostroróg 6:4

- W drugim zespole Championa Police, bardzo dobre spotkania rozegrał Michał Kowalski, który nieoczekiwanie pokonał Jakuba Różaka. Wysokiej wygranej pierwszej drużyny z Polic nad drugim zespołem z Ostrorogu można było się spodziewać, a komplet punktów zdobył Damian Szczerba (2.5). W obydwu spotkaniach zwyciężył Griffin’s Spin, a w wygranym meczu 7:3 - po pierwszej kolejce gier singlowych był remis - 2:2. Po tej sytuacji gospodarze wygrali 2 deble i wyszli na prowadzenie 4:2 i już go nie oddali do końca meczu. Visonex pokonał drugi zespół z Ostrorogu 6:4, a komplet punktów zdobyli Konrad Lisek i Bartosz Jemilianowicz, zaś zwycięskie oczko dołożył Karol Mętel. W drugim meczu honorowy punkt dla Visonex-u wywalczył Jemilianowicz i była to zaskakująco wysoka porażka zespołu z Wierzbięcina. Zaskoczony jestem również przegraną Trzynastki Szczecin. KTS nie był faworytem tego meczu, a dwa punkty dla kołobrzeżan zdobył młody zawodnik - Karol Sukurenko. Aż cztery pojedynki kończyły się w piątym secie i wszystkie na korzyść zespołu gości - opisał II ligę R.Buczek.

###

22. stycznia rozegrano w Fabryce Energii, dziesiąty i zarazem ostatni turniej drugiej edycji FETS 2022/2023 w amatorskim tenisie stołowym, w którym zwyciężył Andrzej Mozol, drugi był Paweł Reichelt, a trzeci Stanislav Hlobil. W finale B najlepszy był Lesław Gałkowski, drugi Rafał Gustołek, a trzeci Barnard Koterba. W finale C wygrał Grzegorz Faryna, drugi był Grzegorz Maciejewski, a trzecia Barbara Kaleńczuk. W finale D wygrał Jarosław Kąkol, druga była Anna Moszyk, a trzeci Tomasz Cyranka.

Czołowa szóstka minionego cyklu: Krzysztof Wasielewski, Andrzej Mozol, Paweł Reichelt, Robert Łukojć, Karyna Lvova i Mirosław Rożuk. Zmagania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- W rywalizacji udział wzięło 35 zawodników, a poziom turnieju cały czas rośnie. W tym cyklu sklasyfikowanych mieliśmy ponad 90-ciu zawodników. w najbliższą niedzielę zapraszamy na kolejny turniej, który rozpocznie trzeci cykl rozgrywek - zakończył R. Buczek.

PR