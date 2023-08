Tenis Stołowy. Letni turniej FETS w Fabryce Energii [GALERIA]

6. sierpnia odbył się siódmy, letni turniej FETS w amatorskim tenisie stołowym. W finale A zwyciężył Wojciech Kuc, drugi był Paweł Zińczak, a trzeci Michał Wolny. W finale B najlepszy był Rafał Stasiak, drugi Norbert Wetklo, a trzecia Barbara Rosa. W finale C wygrał Marcel Ławik, drugi był Tadeusz Piotrowski, a trzeci Jarosław Kąkol. W finale D pierwszy był Sławomir Chodorowski, drugi Szymon Wójcik, a trzeci Piotr Skała.

Zmagania odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10 w Fabryce Energii, przy ulicy Łukasińskiego 110.

- W rywalizacji udział wzięło 42 zawodników. Wysoka frekwencja na turnieju jest dobrym zwiastunem na przyszłość. Pojawiło się kilka nowych osób, w tym czołowa dwójka polskich weteranów. Wysoki poziom w poszczególnych finałach i niesamowita walka. Gramy przez całe lato i już w najbliższą niedzielę zapraszamy na kolejny turniej - opisał zmagania w Fabryce Energii Rafał Buczek, grający trener klubu Top-Spin Szczecin.

###

11 sierpnia o godz. 21, rozpocznie się XV Nocny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Miasta i Gminy Stepnica. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych - do 45 i powyżej 45 lat. Zawody przeprowadzone zostaną systemem grupowo-pucharowym, a wpisowe do turnieju wynosi 25 zł. Dla wszystkich uczestników dostępna będzie woda i słodki poczęstunek, a na najlepszych czekają puchary i nagrody rzeczowe. Zapisy są do środy (9. Sierpnia) do godz. 20 - Karol Kania: 608502252 lub e-mail: karolkania@vp.pl

- Nocny Turniej w Stepnicy organizowany jest od wielu lat i za każdym razem Karol Kania wraz z rodziną wkłada w to całe serce. Całe przedsięwzięcie wspierane jest przez burmistrza tego miasta Andrzeja Wyganowskiego. Bardzo dobrze zorganizowane zawody, na których można się nagrać. Serdecznie zapraszamy - zakończył R. Buczek.

PR