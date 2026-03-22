Tenis stołowy. Kamil Nalepa z brązem!

Kamil Nalepa (w czerwonej koszulce) wywalczył brązowy medal mistrzostw kraju. Fot. Bogdan PASEK

Po raz pierwszy w grodzie Gryfa, od piątku do niedzieli w nowoczesnej hali sportowej TME przy ul. Racibora, odbywały się 94. indywidualne mistrzostwa Polski seniorów w tenisie stołowym, profesjonalnie zorganizowane przez klub Griffin’s-Spin Szczecin we współpracy z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz z Zachodniopomorskich Związkiem Tenisa Stołowego, a grający trener szczecińskiego klubu Kamil Nalepa wywalczył brązowy medal w deblu. W niedzielę finały toczą się od godz. 9.25 (wstęp wolny).

Do Szczecina przyjechało 96 najlepszych zawodniczek i zawodników z całej Polski, a Kamil Nalepa grający w parze z Patrykiem Dziubą (Politechnika Rzeszów) bronił złotego medalu wywalczonego przed rokiem. W I rundzie szczecińsko-rzeszowska para miała wolny los, w II rundzie pokonała Jana Zandeckiego (AUKS Trefl Zamość) i Michała Murawskiego (KS Naprzód Borucin) 3:2 (11:8, 9:11, 11:9, 11:13, 11:9), a w ćwierćfinale wygrała z Adamem Dudziczem (UKS Top Solec Kujawski) i Maksymilianem Alotem (KS AZS AWFiS Gdańsk) 3:2 (9:11, 10:12, 11:8, 11:2, 11:3), zaś w półfinale musiała uznać wyższość Jakuba Stecyszyna (AUKS Trefl Zamość) i Marcela Błaszczyka (KS Polonia Wąchock) ulegając 0:3 (3:11, 10:12, 11:13), co dało ostatecznie brązowy medal.

Nalepa startował jeszcze w rywalizacji indywidualnej i w mikstach, w obu tych konkurencjach przechodząc I rundę. W mistrzostwach grało jeszcze dwoje reprezentantów szczecińskiego klubu, Zuzanna Kmiecik i Kamil Kiljanek oraz Judyta Chodyniecka (UKS Zalew Stepnica). ©℗ (mij)

